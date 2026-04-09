Milano Cortina, Sofia Goggia da Papa Leone XIV: "Immenso privilegio"

Anche Sofia Goggia tra le atlete gli atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano giovedì mattina. “Un Papa a cui piace lo sport, anche nel suo discorso ha fatto un bellissimo parallelismo di quelli che sono i valori dello sport, i valori del Vangelo, quindi della Chiesa, del Socialismo, quindi è stato molto bello”, ha detto la campionessa di sci che ha aggiunto: “Abbiamo incontrato le massime istituzioni di questo Paese, per noi è un onore nel nostro piccolo poter adornare la bandiera di medaglie, è il nostro lavoro, è il nostro obiettivo, è quello per cui combattiamo quotidianamente ed è un immenso privilegio poter essere ricevuti da figure istituzionali”.