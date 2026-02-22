Olimpiadi 2026, la presidente del CIO Kirsty Coventry: "È stato straordinario"

I membri del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) si sono riuniti nel giorno di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La presidente del CIO Kirsty Coventry ha ringraziato il comitato organizzatore per il lavoro svolto durante l’evento, nonché l’Italia per il suo impegno: “È stato straordinario. I tifosi, gli spettatori italiani, il modo in cui hanno accolto tutti i Paesi e hanno tifato per tutti”. “A Cortina, gli atleti mi hanno parlato della cerimonia di apertura e di come è stata organizzata, dicendo che secondo loro è stata la migliore di sempre“, ha aggiunto Coventry. La giornata si concluderà con la cerimonia di chiusura, che celebrerà la musica e la danza italiana, sia classica che contemporanea, con la partecipazione di Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte.