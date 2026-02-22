Olimpiadi 2026, il programma di oggi 22 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Oggi, 22 febbraio, è l’ultimo giorno di gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prima della cerimonia di chiusura, in programma dalle 20.30 all’Arena di Verona, saranno 5 i titoli messi in palio. Per l’Italia è stata una spedizione da record, a oggi sono infatti 30 le medaglie conquistate, il numero più alto di sempre.
- Bob a 4 maschile
- 10.00 terza manche
- 12.00 quarta manche
- Sci di fondo, 50 km mass start femminile 🏅 (Anna Comarella)
- 10.00 finale
- Sci freestyle halfpipe femminile 🏅
- 10.40 finale
- Curling femminile 🏅
- 11.05 finale Svizzera-Svezia
- Hockey maschile
- 14-10 finale Usa-Canada 🏅
Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv
Le Olimpiadi di Milano Cortina vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.