Olimpiadi 2026, il programma di oggi 22 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Oggi, 22 febbraio, è l’ultimo giorno di gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prima della cerimonia di chiusura, in programma dalle 20.30 all’Arena di Verona, saranno 5 i titoli messi in palio. Per l’Italia è stata una spedizione da record, a oggi sono infatti 30 le medaglie conquistate, il numero più alto di sempre.

Bob a 4 maschile 10.00 terza manche 12.00 quarta manche

Sci di fondo, 50 km mass start femminile 🏅 ( Anna Comarella ) 10.00 finale

🏅 ( ) Sci freestyle halfpipe femminile 🏅 10.40 finale

Curling femminile 🏅 11.05 finale Svizzera-Svezia

Hockey maschile 14-10 finale Usa-Canada 🏅



Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi di Milano Cortina vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.