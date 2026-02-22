Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 22 febbraio 2026

Ultima ora

Olimpiadi 2026, il programma di oggi 22 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Olimpiadi 2026, il programma di oggi 22 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli
LaPresse
LaPresse
,

Prima della cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026 saranno 5 i titoli messi in palio

Oggi, 22 febbraio, è l’ultimo giorno di gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prima della cerimonia di chiusura, in programma dalle 20.30 all’Arena di Verona, saranno 5 i titoli messi in palio. Per l’Italia è stata una spedizione da record, a oggi sono infatti 30 le medaglie conquistate, il numero più alto di sempre.

  • Bob a 4 maschile
    • 10.00 terza manche
    • 12.00 quarta manche
  • Sci di fondo, 50 km mass start femminile 🏅 (Anna Comarella)
    • 10.00 finale
  • Sci freestyle halfpipe femminile 🏅
    • 10.40 finale
  • Curling femminile 🏅
    • 11.05 finale Svizzera-Svezia
  • Hockey maschile
    • 14-10 finale Usa-Canada 🏅

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi di Milano Cortina vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.

© Riproduzione Riservata