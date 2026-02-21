Olimpiadi 2026, Pellegrino influenzato rinuncia alla 50 km – La diretta

Penultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giornata inizia con una brutta notizia per gli azzurri: “Federico Pellegrino, vittima di uno stato influenzale, non prenderà parte oggi alla 50 km maschile di fondo in programma a Lago di Tesero”. Lo ha comunicato la Fisi. Gli azzurri in gara saranno dunque gli eredi del veterano valdostano, Elia Barp e Simone Daprà.

“Negli ultimi quattro anni, vedendo avvicinarsi la possibilità di esserci ancora alle Olimpiadi in casa, ho iniziato a sognare il modo in cui mi sarebbe piaciuto di più chiudere la carriera e a lavorare per renderlo un obiettivo: insieme a una medaglia in un evento a squadre, essere della partita nella 50 km, la gara regina dell’endurance olimpico. In parte, non sarà così. La tendinite al polso era sotto controllo ma da ieri mattina sono a letto con sintomi influenzali e sono enormemente dispiaciuto nel dirvi che oggi non sarò al via della 50. Non poter vivere quelle emozioni che solo gli ultimi chilometri di una gara estenuante, incitato da tifosi e famiglia al completo, nel massimo evento sportivo in casa, mi auguravo di vivere è straziante. Mi ci andrà qualche tempo per digerire questa delusione. Ma quando succederà potrò tornare a essere grato per tutte quelle emozioni di cui nelle ultime due settimane e nel percorso di avvicinamento a questo evento ho potuto godere”. Lo scrive Federico Pellegrino ai tifosi. Il veterano dello sci di fondo ha trainato il team azzurro alla conquista di due bronzi, nella staffetta a squadre e nella team sprint con Elia Barp che oggi sul circuito olimpico del lago di Tesero affronterà la super classica della 50 km con Simone Daprà.

