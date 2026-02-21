Olimpiadi 2026, Pellegrino influenzato rinuncia alla 50 km – La diretta

Penultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giornata inizia con una brutta notizia per gli azzurri: “Federico Pellegrino, vittima di uno stato influenzale, non prenderà parte oggi alla 50 km maschile di fondo in programma a Lago di Tesero”. Lo ha comunicato la Fisi. Gli azzurri in gara saranno dunque gli eredi del veterano valdostano, Elia Barp e Simone Daprà.
“Negli ultimi quattro anni, vedendo avvicinarsi la possibilità di esserci ancora alle Olimpiadi in casa, ho iniziato a sognare il modo in cui mi sarebbe piaciuto di più chiudere la carriera e a lavorare per renderlo un obiettivo: insieme a una medaglia in un evento a squadre, essere della partita nella 50 km, la gara regina dell’endurance olimpico. In parte, non sarà così. La tendinite al polso era sotto controllo ma da ieri mattina sono a letto con sintomi influenzali e sono enormemente dispiaciuto nel dirvi che oggi non sarò al via della 50. Non poter vivere quelle emozioni che solo gli ultimi chilometri di una gara estenuante, incitato da tifosi e famiglia al completo, nel massimo evento sportivo in casa, mi auguravo di vivere è straziante. Mi ci andrà qualche tempo per digerire questa delusione. Ma quando succederà potrò tornare a essere grato per tutte quelle emozioni di cui nelle ultime due settimane e nel percorso di avvicinamento a questo evento ho potuto godere”. Lo scrive Federico Pellegrino ai tifosi. Il veterano dello sci di fondo ha trainato il team azzurro alla conquista di due bronzi, nella staffetta a squadre e nella team sprint con Elia Barp che oggi sul circuito olimpico del lago di Tesero affronterà la super classica della 50 km con Simone Daprà.
QUI IL PROGRAMMA DI OGGI 21 FEBBRAIO
“Oggi a un giorno dalla fine dei Giochi possiamo dire che la squadra” italiana a Milano Cortina 2026, “è la più forte di sempre, e hanno capitalizzato la loro forza con questo numero di medaglie. Avevamo 230 atleti presenti, in 16 discipline, abbiamo partecipato a 106 gare, conquistato 27 medaglie fin ora; 43 atleti si sono posizionati dal quarto all’ottavo posto, 94 atleti hanno partecipato a una finale, siamo andati a medaglia in 10 discipline”. Lo ha detto Carlo Mornati, segretario generale del Coni e capo missione a Milano Cortina 2026, nel corso di una conferenza stampa. “Ci presentavamo qui con 63 gare ipotetiche da medaglia, alle Olimpiadi vincono quelli che stanno in perimetro agonistico definito, non c’è nessuna di queste 27 medaglie che non era prevista. Il Coni ha 1,12 milioni di euro in borse di studio e 6,24 milioni di euro in premi. Siamo molto contenti. Dietro quello che leggiamo come un numero asettico c’è una preparazione che arriva da lontano. La finalizzazione è molto più difficile alle Olimpiadi perché richiede uno spirito di adattabilità maggiore, vince chi si adatta meglio, spesso la prestazione tecnica è più bassa ma ha maggiore spirito di adattabilità”, ha spiegato Mornati.
Non sarà una 50 chilometri ‘normale’ quella che si disputa oggi a partire dalle 11 sul circuito olimpico del lago di Tesero. La super classica di sci di fondo, che chiude in campo maschile i primi Giochi invernali in val di Fiemme, sarà campo di gara per il norvegese Johannes Klaebo che è a un passo dalla leggenda. Se vincerà sarà il primo atleta a mettersi al collo sei ori in altrettante competizioni in un’unica Olimpiade.
Per gli azzurri l’obiettivo è stare incollati alle code dei favoriti e dunque non sono escluse sorprese. In lizza per il podio anche la Francia, che si affida all’emergente Mathis Desloges e all’esperienza di Hugo Lapalus, e la Finlandia con lo specialista della disciplina Iivo Niskanen. Da non sottovalutare lo statunitense Gus Schumacher e il britannico Andrew Musgrave, grandi interpreti delle lunghe distanze.
“”27″ ghiacciata!!! La spettacolare staffetta azzurra short track con Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli vince il bronzo nei 5000m per un à pattino! Una gara elettrizzante, intensa, con improvvisi cambi di ritmo e colpi di scena, adrenalina pura e un tifo che ha fatto tremare gli spalti della Milano Ice Skating Arena! L’Italia ancora una volta c’è e ha dimostrato di saper conquistare la gloria del podio! I nostri ragazzi e le nostre atlete ci hanno fatto innamorare dello short track e delle altre discipline su ghiaccio. Adesso sta a noi contribuire a realizzare impianti dedicati, partendo da Milano, a Rho Fiera, passando per Roma e arrivando in altre grandi città. È tempo di eredità dei Giochi”. Lo scrive sui social il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi.
Gli azzurri Dominik Zuech e Simone Deromedis hanno ottenuto l’ottavo e il nono tempo nel seeding di ski cross ai Giochi di Milano Cortina. Il seeding la fase di qualificazione cronometrata individuale che serve a determinare il tabellone delle batterie a eliminazione diretta. Il miglior crono lo ha fatto segnare il canadese Reece Howden con 1’06″13. Diciassettesimo e venticinquesimo posto per gli altri due azzurri in gara, Federico Tomasoni ed Edoardo Zorzi. Gli ottavi di finale sono in programma alle 12.