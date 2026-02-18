Milano Cortina, Pellegrino: "Medaglia staffetta sogno di tutta una carriera"

“Oggi è stata una bellissima soddisfazione, la staffetta a quattro di domenica era qualcosa che sognavo da tutta la carriera e per la quale abbiamo lavorato duramente noi, i nostri compagni di squadra, i tecnici. Questo era l’obiettivo del quadriennio, oggi non avevo più lacrime perché le avevo finite domenica. E’ stato veramente bello”. Così Federico Pellegrino, ospite a Casa Italia a Cortina insieme ai fondisti azzurri Elia Barp e Martino Carollo, dopo il bronzo conquistato nella staffetta maschile e nella team sprint ai Giochi di Milano Cortina. “La prima notte dopo la staffetta ci siamo svegliati per controllare se la medaglia fosse lì veramente o se la stessimo sognando – ha raccontato – Abbiamo lavorato tanto negli ultimi anni per questo obiettivo, che era in primis l’obiettivo di Federico ma anche il nostro. Ci siamo riusciti ed è stata una cosa straordinaria. Poi oggi l’abbiamo rifatto: non capita tutti i giorni di vincere una medaglia, due ancora meno. Sono felicissimo, come prima Olimpiade va più che bene”, ha detto Elia Barp. “Tante bellissime emozioni, fino a due anni fa neanche pensavo di essere alle Olimpiadi, uscire con una medaglia è davvero qualcosa di fantastico”, le parole di Martino Carollo.