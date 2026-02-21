Olimpiadi 2026, il programma di oggi 21 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Oggi, 21 febbraio, è il penultimo giorno di gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono ben 12 i titoli in palio, e l’Italia ha ancora speranza di conquistare nuove medaglie in un’edizione che è comunque già da record per i colori azzurri. Nel biathlon occhi puntati su Lisa Vittozzi nella Mass start. Poi il bob a 4 maschile, con le prime manche alle 10. In programma anche le finali di Curling, con l’Italia purtroppo fuori dai giochi. Torna ancora in gara Francesca Lollobrigida, nella mass start del pattinaggio di velocità. De Silvestro e Boscacci cercano gloria nella staffetta mista di sci alpinismo. Infine nella 50 km di sci di fondo tornano in gara Pellegrino e Barp, dopo la medaglia in staffetta, con loro anche Daprà.

Olimpiadi 2026: il programma di oggi, sabato 21 febbraio 2026

Biathlon – 14:15: Mass start 12.5km donne 🏅( Vittozzi, Wierer )

– 14:15: Mass start 12.5km donne 🏅( ) Bob : 10:00: Prima e seconda manche bob a 4 uomini; ( Italia ) 19:00: Terza e quarta manche doppio donne 🏅

: Sci di fondo – 11:00: Mass start 50km tecnica classica uomini 🏅( Pellegrino, Barp, Daprà )

– 11:00: Mass start 50km tecnica classica uomini 🏅( ) Curling : 14:05: Finale per il bronzo donne 🏅 19:05: Finale per l’oro uomini 🏅

: Pattinaggio di figura – 20:00: Gala di esibizione

– 20:00: Gala di esibizione Sci freestyle : 10:00: Qualificazioni ski cross uomini; ( Deromedis, Zuech, Zorzi, Tomasoni ) 10:45: Finale aerials a squadre miste 🏅 12:00: Finali ski cross uomini 🏅 19:30: Finale freeski halfpipe donne 🏅

: Hockey su ghiaccio – 20:40: Finale per il bronzo uomini 🏅

– 20:40: Finale per il bronzo uomini 🏅 Sci alpinismo – 13:30: Finale staffetta mista 🏅( De Silvestro/Boscacci )

– 13:30: Finale staffetta mista 🏅( ) Pattinaggio di velocità : 15:00: Mass start uomini 🏅 ( Di Stefano , Giovannini ) 15:00: Mass start donne 🏅( Lollobrigida )

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi di Milano Cortina vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.