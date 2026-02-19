Olimpiadi 2026, Shiffrin in lacrime ricorda il papà: "Non voglio vivere senza di lui, oggi l'ho accettato"

Mikaela Shiffrin, oro nello slalom speciale alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, parla della morte del padre, perdita che l’ha segnata nel profondo. “Tutto ciò che fai nella vita dopo aver perso una persona cara è come una nuova esperienza. È come rinascere“, ha detto commossa la campionessa statunitense, considerata tra le più grandi sciatrici di sempre. “Non voglio vivere senza mio padre. E forse oggi è stata la prima volta in cui ho potuto davvero accettare questa realtà. Invece di pensare che avrei vissuto questo momento senza di lui, ho deciso di godermelo, di rimanere in silenzio con lui, con tutta la squadra e con mia madre che è qui con me adesso e che è stata con me fin dall’inizio”, ha aggiunto la 30enne del Colorado in conferenza stampa.