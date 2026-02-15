Olimpiadi 2026, Vittozzi: "Sono contenta per quello che ho fatto, poi se sono entrata nella storia mi fa molto piacere"

“Il primo oro olimpico dell’Italia nel biathlon? Oggi sono contenta prima di tutto per quello che ho fatto, poi se sono entrata nella storia mi fa molto piacere”. Così Lisa Vittozzi ospite a Casa Italia a Cortina dopo l’oro conquistato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 nella gara a inseguimento di biathlon. “È stato difficile perché lo scorso inverno non ho gareggiato, quindi l’estate è stata molto difficile, c’erano tanti dubbi e molte insicurezze – ha proseguito – Non ero sicura che avrei potuto farcela. I miei allenatori mi sono sempre stati vicino e mi hanno sempre supportata, nei momenti difficili volevo mollare però ho cercato dentro di me la forza per continuare e andare dritta verso il mio sogno che era l’oro olimpico. Esser riusciti a realizzarlo è qualcosa di incredibile“.

“È stata una giornata davvero bella per l’Italia, prima della gara mi sono guardata la prima manche di Brignone e mi sono detta ‘anche tu oggi devi fare qualcosa’ – ha raccontato – Prima l’ho vista e le ho detto ‘per incontrarti dovevo vincere‘. È stato davvero bello. “L’ultimo poligono è stato ‘wow’, ho visto che la norvegese aveva sbagliato due colpi perciò sono uscita dal poligono con un sorriso enorme. Ho spinto fino alla fine e mi sono goduta davvero gli ultimi metri davanti al mio pubblico”, ha concluso Vittozzi.