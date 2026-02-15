Lisa Vittozzi, chi è la prima medaglia d’oro olimpica per l’Italia nel biathlon

Impresa memorabile di Lisa Vittozzi nell’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. L’azzurra, partita dal quinto posto nella sprint, ha vinto una storica prima medaglia d’oro nella storia dello sport italiano. Con una prestazione magistrale, Vittozzi con 0 errori al tiro rimonta via via tutte le avversarie davanti a lei e arriva da sola a braccia alzate nel catino di Anterselva con il tempo di 30’11″8. Medaglia d’argento per la norvegese Maren Kirkeeide staccata di 28″8, bronzo per la finlandese Suvi Minkkinen a +34″3.

Da segnalare anche la bella rimonta di Dorothea Wierer giunta nona a +1’30″3 con 1 errore al tiro. L’azzurra è stata autrice di una prova magistrale al poligono, dove ha trovato un perfetto 20/20 che le ha permesso di ribaltare la gara.Il momento decisivo è arrivato all’ultima sessione di tiro in piedi: mentre la norvegese Kirkeeide, che era scappata via nel fondo con oltre 12 secondi di vantaggio, commetteva due errori fatali, Vittozzi rimaneva glaciale trovando il 5/5 della gloria. Una vittoria che riscatta le difficoltà della sprint e consacra la sappadina nell’olimpo dello sport mondiale dopo una rimonta furibonda iniziata con il 5/5 già nella prima serie a terra. Per il biathlon azzurro è la seconda medaglia in questi Giochi Invernali dopo quella d’argento nella staffetta sprint.

Chi è Lisa Vittozzi

La stella di Lisa Vittozzi, nata il 4 febbraio del 1995, era già ben visibile nel 2013 e 2014, quando vinse 5 medaglie ai mondiali giovanili IBU nel 2013 e nel 2014, mentre la sua prima medaglia ai Campionati mondiali IBU risale al 2015. Nel 2018 la prima gioia olimpica, con la medaglia di bronzo nella staffetta mista. Dopo il secondo posto nella personale battaglia con l’azzurra Dorothea Wierer per il titolo di Coppa del Mondo a punti, Lisa Vittozi ha poi passato tre stagioni complicate, arrivando a centrare solamente due podi mondiali. Con il cambio di allenatore, nell’estate del 2022, è arrivata anche la prima vittoria in Coppa del Mondo, nella 15 km individuale di Ruhpolding 2023. Quest’anno, dopo uno stop forzato per infortunio, Lisa Vittozzi ha vinto l’inseguimento di Hochfilzen chiudendo la preparazione olimpica con due terzi posti nello sprint di Ruhpolding e nella mass start di Nove Mesto. Originaria di Sappada, la campionessa olimpica. E’ fidanzata con Marco da più di 12 anni, il suo compagno gestisce un bar a Santo Stefano di Cadore, e i due dovrebbero sposarsi a breve.