Trump: "Meloni brava e simpatica ma non c'è stata per noi"

Donald Trump torna a parlare di Giorgia Meloni dopo l’ennesimo attacco (questa volta via social) rivolto alla presidente del Consiglio nel quale invoca un “ordine restrittivo” nei suoi confronti. “Penso che sia una persona simpatica. Abbiamo avuto un rapporto a volte buono, a volte cattivo, ma le cose si sono un po’ incrinate perché lei si è rifiutata di aiutarci“, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti al termine dell’incontro bilaterale col suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, ad Ankara, a margine del vertice Nato. “Non le ho fatto pressioni, ma lei si è rifiutata di occuparsi direttamente dello Stretto di Hormuz, o, per così dire, semplicemente dell’Iran. Quindi questo ha un po’ incrinato il mio rapporto con lei, ma mi sta simpatica. Penso che sia una persona gentile ma credo che abbia commesso un errore“, ha aggiunto il tycoon. “Loro ricavano gran parte del loro petrolio da lì, mentre noi non ne ricaviamo nulla. Noi abbiamo molto petrolio. Gli Stati Uniti hanno più petrolio di chiunque altro. E se ci aggiungi il Venezuela, è come se avessimo molto più petrolio di chiunque altro. Non abbiamo bisogno dello Stretto. Lo facciamo perché pensiamo che sia una cosa importante da fare. Ma lei non era dalla nostra parte e questo non mi ha fatto piacere”, ha detto ancora il leader repubblicano.