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martedì 7 luglio 2026

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Mondiali 2026, Argentina-Egitto 3-2: rimonta folle della Selección

Mondiali 2026, Argentina-Egitto 3-2: rimonta folle della Selección
Enzo Fernandez festeggia il terzo gol dell’Argentina contro l’Egitto, Atlanta, Usa, 7 luglio 2026 (AP Photo/Jacob Kupferman)
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I campioni del mondo in carica si qualificano ai quarti di finale

L’Argentina vola ai quarti di finale dei Mondiali 2026 superando per 3-2 l’Egitto in rimonta. I campioni in carica si sono resi protagonisti di una vera e propria impresa visto che, fino ai minuti finali della partita, erano in svantaggio di due reti.

Il racconto della partita

Apre le marcature Yasser Ibrahim al 15′. La formazione di Lionel Scaloni ha subito la possibilità di pareggiare al 21′ ma Leo Messi sbaglia il secondo rigore del suo mondiale. L’Egitto raddoppia al 67′ con Ziko e per i ‘Faraoni’ sembra fatta. L’Argentina però reagisce nel finale ribaltando il risultato. Al 79′ Cristian Romero accorcia le distanze, poi arrivano un super gol di Messi all’83’ e un colpo di testa di Enzo Fernandez al 93′ per qualificare la Selección ai quarti, dove sfiderà la vincente di Svizzera-Colombia. La squadra di Hossam Hassan esce comunque fra gli applausi.

Argentina-Egitto, il tabellino

Marcatori: 15′ Ibrahim, 67′ Ziko, 79′ Romero, 83′ Messi, 92′ Fernandez

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina (73′ Montiel), Romero (95′ Otamendi), Li. Martinez, Tagliafico (66′ Gonzalez); De Paul (66′ Lautaro), Paredes, Fernandez, MacAllister; Messi, Alvarez (95′ Medina). Ct. Scaloni

Egitto (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Lasheen (96′ Zizo), Attia; Hassan (74′ Trezeguet), Salah, Ashour (46′ Fathy); Ziko (80′ Marmoush. Ct. Hassan

Arbitro: Letexier

Ammoniti: Ziko, Shobeir, Fathy, Attia, Hassan

Espulsi: nessuno

Note: Messi sbaglia un rigore al 21′

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