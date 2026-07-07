Groenlandia, Trump: "Dovrebbe essere controllata dagli Usa, non dalla Danimarca"

Donald Trump punta ancora al controllo della Groenlandia, territorio danese autonomo situato tra l’Oceano Atlantico del Nord e l’Oceano Artico. “La Danimarca non spende soldi per sviluppare davvero la Groenlandia. Ma è una zona importante per gli Stati Uniti ed è circondata da navi cinesi e russe. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, non dalla Danimarca”, ha detto il presidente Usa ai giornalisti al termine dell’incontro bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ad Ankara, a margine del vertice Nato.