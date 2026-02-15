Olimpiadi 2026, gare e risultati di oggi 15 febbraio – In diretta

Italia a caccia di medaglie nel nono giorno delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Grande attesa per Federica Brignone e Sofia Goggia nel gigante femminile. C’è poi lo snowboard cross, con la gara a squadre che quattro anni fa regalò l’argento all’Italia con Visintin e Moioli. Attenzione anche a Lisa Vittozzi, impegnata nell’inseguimento di biathlon, e alla squadra di curling maschile, che sfida Norvegia e Repubblica Ceca.
IL PROGRAMMA DI OGGI 15 FEBBRAIO
Dopo essersi assicurata sabato un posto nella finale di big air delle Olimpiadi invernali, la stella cinese del freestyle, Eileen Gu, si è detta delusa del fatto che gli organizzatori dei Giochi non le abbiano concesso la stessa quantità di allenamento degli altri sciatori nel suo terzo e ultimo evento, l’halfpipe. Gu, che ha vinto l’argento nello slopestyle all’inizio della settimana, è l’unica freeskier iscritta a tutte e tre le discipline: slopestyle, halfpipe e big air. La finale di big air di lunedì si sovrappone alla prima delle tre sessioni di allenamento di tre ore per l’halfpipe, previste per quell’evento nel corso della settimana. La ventiduenne Gu, uno dei nomi più importanti dei Giochi di Milano-Cortina, ha detto di aver contattato gli organizzatori della Federazione internazionale sci e snowboard (Fis), che stabilisce il programma. Non chiede, come ha affermato, un trattamento speciale, ma solo la stessa quantità di allenamento di tutti gli altri, e ha persino cercato dei compromessi, come unirsi agli allenamenti degli snowboarder sull’halfpipe. La Fis le ha detto che non poteva apportare modifiche a un’atleta perché non sarebbe stato giusto nei confronti delle altre. “Sono delusa dalla Fis. Penso che le Olimpiadi dovrebbero incarnare l’aspirazione, e credo che essere in grado di fare qualcosa di straordinario debba essere celebrato invece che punito”, ha detto Gu. La FIS ha programmato tre sessioni di allenamento prima delle qualificazioni, rispetto alle due previste per una tipica gara di Coppa del Mondo. Il portavoce Bruno Sassi ha affermato che “è stato fatto ogni sforzo per facilitare il miglior allenamento possibile” per gli atleti. “Ma come abbiamo già visto in questi Giochi, per gli atleti che scelgono di competere in più discipline e/o più eventi, l sovrapposizioni’ a volte possono essere inevitabili”, ha affermato. All’inizio delle Olimpiadi, Ester Ledecka ha dovuto scegliere tra difendere il suo titolo di snowboard e partecipare alla sua specialità sciistica preferita, la discesa libera, a circa cinque ore di distanza a Cortina d’Ampezzo. Ha scelto lo snowboard (dove si è classificata quinta) e invece ha sciato nel superG (dove è caduta e non ha concluso la prova). Gu, nata negli Stati Uniti ma che gareggia per la Cina, non scia su un halfpipe da una gara di Coppa del Mondo a dicembre. Non gareggia nel big air da quando ha vinto la medaglia d’oro nella disciplina quattro anni fa a Pechino. Quella gara faceva parte del suo bottino di tre medaglie in Cina, un risultato che è sulla buona strada per ripetere a Livigno.
Straordinaria prima manche di Federica Brignone, che chiude la sua prima manche nel gigante con un vantaggio di 74 centesimi sul trio Colturi, Hector e Stjernesund. Sofia Goggia momentaneamente al terzo posto, staccata di 46 centesimi.
Nel corso della partita di hockey maschile tra Stati Uniti e Danimarca ai Giochi di Milano Cortina, due tifosi hanno alzato la bandiera della Groenlandia, al centro di una crisi diplomatica internazionale scatenata dal rinnovato interesse del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per l’acquisizione dell’isola. I fans hanno affermato di averlo fatto come gesto di sostegno europeo all’isola e alla Danimarca.
Tutto pronto allo stadio olimpico del salto di Predazzo per la gara femminile dal trampolino lungo, in programma oggi a partire dalle 18.45. Terminate le ricognizioni tecniche del trampolino e dell’area di atterraggio, è partito il tot-medaglie. Dopo la vittoria di ieri sera dello sloveno ‘volante’ Domen Prevc, oggi tocca alla sorella Nika partire da super favorita. L’austriaca Lisa Eder e la giapponese Nozomi Maruyama sono però pronte a dare battaglia per un posto sul podio. L’Italia si affida in particolare alla padrona di casa Annika Sieff che durante le sessioni di allenamento ha dimostrato di poter centrare la qualificazione ambendo a entrare nella top 20 olimpica. In gara anche Martina Ambrosi, Jessica Malsiner e Martina Zanitzer.
Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e il veterano Federico Pellegrino: è il poker azzurro che oggi, a partire dalle 12, sul circuito olimpico del lago di Tesero andrà a caccia del podio nella staffetta maschile 4×7,5 chilometri di sci di fondo. La squadra italiana è apparsa in buona forma e ha tutte le carte in regola per stare incollata alle favorite: Norvegia, con Johannes Klaebo che in questa edizione olimpica diffusa ha già tre ori al collo, Svezia e Francia. Per gli azzurri l’obiettivo è spingere molto sulle prime due frazioni a tecnica classica per poi tentare il colpaccio con Pellegrino nell’ultima frazione a skating.
Giada D’Antonio, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne di squadra a Dobbiaco, è caduta in seguito ad una inforcata. La sedicenne napoletana è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. La risonanza magnetica a cui è stata sottoposta ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con rottura del legamento crociato anteriore, come confermato dalla Commissione Medica FISI, che valuterà nei prossimi giorni insieme a Giada e alla sua famiglia la data più adeguata per la ricostruzione chirurgica del crociato.