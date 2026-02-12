Olimpiadi 2026, Goggia e Brignone a caccia di medaglia nel SuperG. Squalificato lo skeletonista ucraino Heraskevych

Sesta giornata delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Oggi, giovedì 12 febbraio occhi puntati in particolare sul SuperG femminile a Cortina, con spettatore d’eccezione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma saranno tanti gli azzurri in scena: da Arianna Fontana e Pietro Sighel, a Stefania Costantini e Omar Visintin. L’Italia ha portato il suo medagliere a quota 14.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – Tutte le gare e le notizie di oggi, 12 febbraio Inizio diretta: 12/02/26 08:00 Fine diretta: 12/02/26 23:00