Olimpiadi 2026, Goggia e Brignone a caccia di medaglia nel SuperG. Squalificato lo skeletonista ucraino Heraskevych

Sesta giornata delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Oggi, giovedì 12 febbraio occhi puntati in particolare sul SuperG femminile a Cortina, con spettatore d’eccezione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma saranno tanti gli azzurri in scena: da Arianna Fontana e Pietro Sighel, a Stefania Costantini e Omar Visintin. L’Italia ha portato il suo medagliere a quota 14.
Tanto spavento ma nessuna conseguenza per la snowboarder azzurra Michela Moioli caduta ieri in allenamento a Livigno scontrandosi con un’altra atleta. L’azzurra ha battuto la testa ma non è stato avviato nessun protocollo sanitario. Per la campionessa, oro a Pyeongchang 2018, non è a rischio la sua partecipazione alla gara di domani nello snowboardcross.
“Il Cio non ha squalificato l’atleta ucraino, ma la propria reputazione. Le generazioni future ricorderanno questo episodio come un momento di vergogna”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, commentando la decisione del Comitato olimpico internazionale di squalificare l’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi invernali dopo che si è rifiutato di non gareggiare con un casco che onorava oltre 20 atleti e allenatori ucraini uccisi nella guerra in corso con la Russia. “Voleva semplicemente commemorare i colleghi atleti uccisi in guerra. Non c’è nulla di sbagliato in questo, secondo nessuna regola o principio etico”, ha affermato Sybiha. “Il Cio ha intimidito, mancato di rispetto e persino rimproverato il nostro atleta e altri ucraini, dicendo loro che avrebbero dovuto tacere su ‘uno dei 130 conflitti in corso nel mondo’. Il Cio ha anche sistematicamente fallito nel confrontarsi con il più grande violatore dello sport internazionale e della Carta Olimpica: la Russia”, ha aggiunto.
Amedeo Bagnis ha relizzato il terzo tempo nella prima delle quattro run dello skeleton maschile ai Giochi di Milano Cortina. Sul budello del Cortina Sliding Centre, il piemontese ha completato la sua prima discesa in 56″37, pagando un gap di soli 16 centesimi nei confronti del britannico Matt Weston, leader provvisorio in 56″21 tallonato dal tedesco Axel Jungk, secondo a 0″06. Classifica molto corta alle spalle di Bagnis: l’altro tedesco Grotheer è quarto a 0″18, con il cinese Chen a 0″22, la terza forza tedesca Keisinger a 0″23 ed il britannico Wyatt a 0″31. Ritardo di 0″52 per il padrone di casa Mattia Gaspari che occupa la decima piazza e guarda alla seconda run in programma a partire dalle 11.08 per provare a risalire.
“Questa mattina ho visto la presidente Coventry dopo l’incontro ed era molto provata. Noi volevamo che l’atleta ucraino gareggiasse perchè avrebbe lanciato un messaggio molto forte, abbiamo dato l’occasione di esprimere il suo dolore e la tristezza ma non in gara”. Lo ha detto il portavoce del Cio Mark Adams nel corso della conferenza stampa odierna al Main Media Center. “La nostra decisione non ha nulla a che vedere con il suo messaggio, con ma il luogo. Poteva esprimersi prima o dopo la gara. Ma per 1 minuto durante la gara volevamo che non ci fosse alcuna manifestazione”, ha aggiunto. “Nel mondo ci sono ben 130 conflitti e non possiamo permettere che tutti possano esprimere la loro posizione, possono farlo durante le conferenze stampa ma non durante le gare. Le regole redatte anche insieme agli atleti dicono che lo spazio in cui si gareggia deve essere neutrale. Noi vogliamo garantire la sacralità dei Giochi”, ha detto ancora il portavoce del Cio. “La regole sono chiare nessuno può fare pressione sui propri atleti per manifestare posizioni o messaggi politici”, ha concluso Adams.
L’allenatore della nazionale finlandese di salto con gli sci, Igor Medved, ha lasciato Predazzo e i Giochi invernali di Milano Cortina. A quanto si apprende il Comitato olimpico finlandese avrebbe comunicato al coach la decisione di richiamarlo in patria “per comportamenti ritenuti contrari alle regole e ai valori della squadra”. Secondo i media finnici, il direttore del team avrebbe precisato che la decisione è “arrivata per questioni legate al consumo di alcol”.
Oltre 71mila biglietti venduti solo ieri per i Giochi Olimpici di Milano Cortina. Lo fanno sapere gli organizzatori nel corso del quotidiano briefing al Main Media Center.
“A quanto ho capito, qui abbiamo canali che detengono alcuni diritti televisivi. Credo che abbiamo fatto un ultimo allenamento e vi invito a trasmetterlo dopo la fine delle gare, dopo che gli altri hanno avuto il loro momento, dopo l’ultima discesa. Trasmettete il mio ultimo allenamento solo per onorare gli atleti ritratti con questo casco”. Queste le prime parole dell’atleta ucraino dello skeleton Vladyslav Heraskevych squalificato dal Cio per la scelta di indossare un casco commemorativo con le foto degli atleti ucraini caduti in guerra. “Credo che meritino questo momento. Di certo non avrò il mio a queste Olimpiadi. Nonostante tutto direi che abbiamo ottenuto ottimi risultati nelle prove di allenamento. Credo davvero che potremmo essere tra i medagliati oggi e domani, ma non potrò gareggiare”, ha aggiunto.
“Ho un senso di vuoto. Di certo non abbiamo trovato un punto d’incontro con il Comitato Olimpico Internazionale. Difficile esprimere a parole il mio sentimento”. Queste le prime parole dell’atleta ucraino dello skeleton Vladyslav Heraskevych squalificato dal Cio per la scelta di indossare un casco commemorativo con le foto degli atleti ucraini caduti in guerra. “Credo che non abbiamo violato alcuna regola. Nella conferenza stampa mi è stato detto che ho violato la Regola 50 (della Carta Olimpica). Qui abbiamo una regola riguardante l’espressione, quindi non è la Regola 50. Credo che sia la Regola 40”, ha aggiunto. “Vedo grandi incongruenze nelle decisioni, nella formulazione, nelle conferenze stampa del Cio, e credo che il problema più grande sia proprio l’incoerenza” – ha proseguito – “Credo fermamente nell’Isbf (Federazione Internazionale di Skeleton e Bob) e il CIO capisce che non sto violando alcuna regola. Inoltre, ciò che è doloroso è che sembra discriminazione, perché gli atleti si stavano già esprimendo. Il pattinatore artistico statunitense, il freeskier canadese e l’atleta israeliano di skeleton, qui presente oggi, non hanno dovuto affrontare le stesse cose. Quindi, all’improvviso, solo un atleta ucraino in queste Olimpiadi verrà squalificato per questo casco, che non viola alcuna regola”. L’atleta è intenzionato a fare ricorso: “Credo che dobbiamo continuare a lottare per i nostri diritti. Vi ho detto fin dal primo giorno che non sono d’accordo con ciò che il Cioci dice, quindi probabilmente presenteremo un ricorso al Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport) e difenderemo i nostri diritti al Tas”.
“Credo che nessuno sia in disaccordo con il messaggio” dello skeletonista ucraino, “stamattina so che ha condiviso un post e ne abbiamo parlato un po’”. Sono le parole della presidente del Cio Kirsty Coventry dopo la squalifica di Vladyslav Heraskevych nella gara maschile di skeleton ai Giochi di Milano Cortina per aver rifiutato di gareggiare con un caso diverso da quello commemorativo che ricorda gli atleti ucraini morti nella guerra con la Russia. “Non si tratta di messaggi, si tratta di regole e regolamenti – ha proseguito – In questo caso, durante la gara, dobbiamo essere in grado di mantenere un ambiente sicuro per tutti. E purtroppo questo significa che non sono ammessi messaggi”.
L’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych è fuori dai Giochi di Milano-Cortina dopo aver rifiutato l’ultima richiesta del Comitato Olimpico Internazionale di utilizzare un casco diverso da quello che onora gli atleti caduti nella guerra con la Russia. La presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry ha aspettando Heraskevych questa mattina in cima alla pista, circa 75 minuti prima dell’inizio della gara maschile di skeleton, e hanno parlato in disparte brevemente. Coventry non è riuscita a far cambiare idea a Heraskevych. L’atleta si è presentato alle Olimpiadi con un casco personalizzato che mostrava i volti di oltre 20 atleti e allenatori ucraini uccisi durante la guerra, un conflitto iniziato poco dopo la fine dei Giochi di Pechino 2022.Lunedì sera il CIO ha dichiarato che il casco non sarebbe stato consentito in gara, citando una norma che vieta di rilasciare dichiarazioni politiche sul campo di gioco olimpico. Heraskevych ha comunque indossato il casco per gli allenamenti di martedì e mercoledì, sapendo che il CIO avrebbe potuto impedirgli di partecipare alla gara olimpica. “Il casco non viola alcuna regola del CIO”, ha dichiarato Heraskevych. Il CIO si era già schierato dalla parte di Heraskevych in precedenza. Quando aveva esposto un cartello con la scritta ‘Nessuna guerra in Ucraina’, dopo la sua quarta e ultima partecipazione alle Olimpiadi di Pechino 2022, il CIO ha affermato che stava semplicemente chiedendo la pace e non lo ha ritenuto in violazione della Carta olimpica.”Vogliamo che gareggi. Vogliamo davvero, davvero che abbia il suo momento”, aveva dichiarato ieri il portavoce del CIO Mark Adams. “È molto, molto importante. Vogliamo che tutti gli atleti abbiano il loro momento, ed è questo il punto. Vogliamo che tutti i nostri atleti abbiano condizioni di parità”.
Dopo l’oro di Marion Oberhofer e Andrea Vötter nel doppio femminile, è toccato alla coppia composta da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner domare alla perfezione la slitta, centrando un altro oro olimpico, questa volta nel doppio maschile. Tutto in una serata, quella di Cortina, che premia la magica coppia di Maranza che, alla pari di Vötter e Oberhofer, mai, prima di oggi, era riuscita a salire su un podio olimpico. Per lo sport altoatesino doppietta di giornata e sesta medaglia complessiva dall’inizio della rassegna, la terza solamente nello slittino. “Abbiamo vissuto una serata incredibile – ha detto il presidente Arno Kompatscher – festeggiare in pochissimo tempo due medaglie d’oro di fila è semplicemente grandioso. Complimenti a Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, che sono riusciti a gareggiare senza pressione, domando alla perfezione la loro slitta. La grande storia dello slittino va avanti: grazie a queste ragazze e ragazzi e ad una leggenda come Armin Zoeggeler, che come direttore tecnico sta facendo un grandissimo lavoro. Grazie per queste grandi emozioni”, ha detto il presidente Kompatscher. “Siamo fieri dello slittino e dei nostri meravigliosi atleti, talenti che lavorano ogni giorno e da anni ci regalano grandi gioie sportive. Due medaglie in poche ore sono un risultato fantastico, del quale andiamo fieri ed orgogliosi: siamo al settimo cielo e sono certo che non è finita qui”, ha detto l’assessore provinciale allo Sport Peter Brunner.
Alle 13 tornano in pista le regine degli sci stretti. Sull’impegnativo circuito del lago di Tesero, lo sci di fondo femminile assegna infatti le medaglie olimpiche nella classica 10 chilometri individuale a tecnica libera. A caccia del podio la statunitense Jessie Diggins, la norvegese Heidi Weng e la svedese Frida Karlsson. Fari puntati anche sulle ‘vichinghe’ Astrid Slind e Karoline Simpson Larsen. E poi c’è il quartetto azzurro che ha già dato prova di tenacia e forza. Alla partenza la padrona di casa Caterina Ganz: la 30enne di Cavalese, che due giorni fa ha conquistato la semifinale della sprint, è pronta a dare battaglia per raggiungere il piazzamento nella top ten olimpica della disciplina. Al via anche Martina Di Centa, Maria Gismondi, che nel 2024 ha vinto l’oro nella 20 chilometri ai Mondiali juniores di Planica, e Anna Comarella alla sua terza Olimpiade invernale.