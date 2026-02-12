Olimpiadi 2026, squalificato Vladyslav Heraskevych per il casco con i volti delle vittime ucraine

Vladyslav Heraskevych è stato squalificato dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo giorni di disputa, il Cio ha dunque preso la decisione di estromettere Heraskevych dalla competizione, dopo che la decisione dello skeletonista di continuare a indossare il casco che commemora le vittime ucraine dell’invasione russa.

Cos’è successo

Vladyslav Heraskevych, durante le prove ufficiali di martedì e mercoledì, aveva indossato un casco che ricorda 21 atlete e atleti ucraini uccisi dopo l’invasione russa del suo Paese. Il Comitato olimpico gli aveva vietato di usarlo anche nella gara di oggi, ma Heraskevych non ha fatto alcun passo indietro. Quella di decorare il proprio casco è una pratica comune tra gli atleti dello skeleton, ma in questo caso è stato giudicato una violazione dell’articolo 50 della Carta Olimpica, che proibisce, in gara, gesti di natura politica. Heraskevych ha sempre sostenuto che il suo casco non violasse alcuna regola, non contenendo messaggi politici ma il ricordo di atleti uccisi “che in larga parte facevano parte della famiglia olimpica”. Una scelta sostenuta anche dalla sua connazionale slittinista Olena Smaha, che martedì, dopo aver chiuso la sua gara, ha mostrato la scritta sul suo guanto “Ricordare non è una violazione“, e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aveva lo elogiato e ringraziato.

Non è la prima volta che Heraskevych si schiera apertamente contro l’invasione russa, addirittura prima che accadesse. Alle Olimpiadi di Pechino del 2022 aveva mostrato un cartello con la scritta “No alla guerra in Ucraina“. Solo quattro giorni dopo la fine di quell’edizione, la Russia invase il suo Paese.

Heraskevych: “Provo un senso di vuoto, farò ricorso al Tas”

“Ho un senso di vuoto. Di certo non abbiamo trovato un punto d’incontro con il Comitato Olimpico Internazionale. Difficile esprimere a parole il mio sentimento“. Sono state le parole di Heraskevych dopo la squalifica. “Vedo grandi incongruenze nelle decisioni, nella formulazione, nelle conferenze stampa del Cio, e credo che il problema più grande sia proprio l’incoerenza – ha proseguito – Inoltre, ciò che è doloroso è che sembra discriminazione, perché gli atleti si stavano già esprimendo. Il pattinatore artistico statunitense, il freeskier canadese e l’atleta israeliano di skeleton, qui presente oggi, non hanno dovuto affrontare le stesse cose. Quindi, all’improvviso, solo un atleta ucraino in queste Olimpiadi verrà squalificato per questo casco, che non viola alcuna regola”. Heraskevych è intenzionato a fare ricorso: “Credo che dobbiamo continuare a lottare per i nostri diritti. Vi ho detto fin dal primo giorno che non sono d’accordo con ciò che il Cio ci dice, quindi probabilmente presenteremo un ricorso al Tas e difenderemo i nostri diritti”.

Heraskevych ha chiesto che le immagini dei suoi allenamenti con il casco commemorativo vengano mostrate in tv: “Vi invito a trasmetterlo dopo la fine delle gare, dopo che gli altri hanno avuto il loro momento, dopo l’ultima discesa. Trasmettete il mio ultimo allenamento solo per onorare gli atleti ritratti su questo casco”.

Ucraina: “Squalifica Heraskevych sarà vergogna Cio per generazioni”

“Il Cio non ha squalificato l’atleta ucraino, ma la propria reputazione. Le generazioni future ricorderanno questo episodio come un momento di vergogna“. Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. “Voleva semplicemente commemorare i colleghi atleti uccisi in guerra. Non c’è nulla di sbagliato in questo, secondo nessuna regola o principio etico. Il Cio ha intimidito, mancato di rispetto e persino rimproverato il nostro atleta e altri ucraini, dicendo loro che avrebbero dovuto tacere su ‘uno dei 130 conflitti in corso nel mondo’. Il Cio ha anche sistematicamente fallito nel confrontarsi con il più grande violatore dello sport internazionale e della Carta Olimpica: la Russia”, ha aggiunto Sybiha.

The IOC has banned not the Ukrainian athlete, but its own reputation. Future generations will recall this as a moment of shame.



He simply wanted to commemorate fellow athletes killed in war. There is nothing wrong with that under any rules or ethics.



The IOC intimidated,… pic.twitter.com/5FsK7FCakC — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026

Coventry: “Nessuno è in disaccordo con Heraskevych, ma ci sono delle regole”

“Credo che nessuno sia in disaccordo con il suo messaggio, stamattina so che ha condiviso un post e ne abbiamo parlato”, ha commentato la presidente del Cio Kirsty Coventry . “Non si tratta di messaggi, si tratta di regole e regolamenti – ha proseguito – In questo caso, durante la gara, dobbiamo essere in grado di mantenere un ambiente sicuro per tutti. E purtroppo questo significa che non sono ammessi messaggi”.