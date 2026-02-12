Mattarella a Cortina, il pranzo con gli atleti al Villaggio Olimpico: le foto

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pranzato con gli atleti azzurri al Villaggio Olimpico di Cortina. Questa mattina il Capo dello Stato ha assistito alla gara del SuperG femminile delle Olimpiadi 2026 e alla vittoria di Federica Brignone.

Dopo aver assistito al SuperG il Presidente della Repubblica si è spostato al villaggio olimpico di Flames, dove ha firmato il ‘murale della Tregua Olimpica’ prima di pranzare con gli atleti della nazionale italiana: Mattarella era seduto tra i campioni del curling Stefania Constantini ed Amos Mosaner, bronzo nel doppio misto in questa edizione dei Giochi, di fronte alla figlia Laura. Il capo dello Stato si è poi nuovamente intrattenuto con le coppie degli slittinisti medaglie d’oro nella giornata di ieri.