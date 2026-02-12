Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 12 febbraio 2026

Ultima ora

Mattarella a Cortina, il pranzo con gli atleti al Villaggio Olimpico: le foto

Mattarella a Cortina, il pranzo con gli atleti al Villaggio Olimpico: le foto
Mattarella a Cortina pranza con gli atleti azzurri al Villaggio Olimpico (foto Quirinale)
LaPresse
LaPresse
,

Mattarella a Cortina pranza con gli atleti azzurri al Villaggio Olimpico
Mattarella a Cortina pranza con gli atleti azzurri al Villaggio Olimpico tra Constantin e Mosaner (foto Quirinale)
Mattarella a Cortina con gli azzurri al Villaggio Olimpico
Mattarella a Cortina con gli azzurri al Villaggio Olimpico
Mattarella a Cortina pranza con gli atleti azzurri al Villaggio Olimpico (foto Quirinale)
Mattarella a Cortina: l'abbraccio con Federica Brignone, oro nel SuperG femminile (foto Quirinale)

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pranzato con gli atleti azzurri al Villaggio Olimpico di Cortina. Questa mattina il Capo dello Stato ha assistito alla gara del SuperG femminile delle Olimpiadi 2026 e alla vittoria di Federica Brignone

Dopo aver assistito al SuperG il Presidente della Repubblica si è spostato al villaggio olimpico di Flames, dove ha firmato il ‘murale della Tregua Olimpica’ prima di pranzare con gli atleti della nazionale italiana: Mattarella era seduto tra i campioni del curling Stefania Constantini ed Amos Mosaner, bronzo nel doppio misto in questa edizione dei Giochi, di fronte alla figlia Laura. Il capo dello Stato si è poi nuovamente intrattenuto con le coppie degli slittinisti medaglie d’oro nella giornata di ieri.

© Riproduzione Riservata