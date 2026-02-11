Olimpiadi 2026, il programma di oggi: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Oggi mercoledì 11 gennaio è la quinta giornata delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, tante le gare in programma che coinvolgeranno gli atleti azzurri. In palio diverse medaglie, tra cui quelle del super G uomini, il biathlon 15 km individuale donne, il doppio uomini di slittino. In più ci saranno i turni preliminari di Hockey. Ecco gli appuntamenti nel dettaglio:
- Sci alpino – 11:30: Super G uomini🏅
- Biathlon – 14:15: 15km individuale donne 🏅
- Curling – 19:05: Round robin uomini
- Pattinaggio di figura – 19:30: Danza sul ghiaccio programma libero 🏅
- Sci freestyle:
- 11:00: Secondo round qualificazione moguls donne;
- 14:15: Finale moguls donne (a seconda della luce) 🏅
- Hockey su ghiaccio:
- 16:40: Turno preliminare uomini;
- 21:10: Turno preliminare uomini
- Slittino:
- 17:30: Doppio uomini run 1 e 2 🏅
- 17:30: Doppio donne run 1 e 2 🏅
- Combinata nordica:
- 10:00: Individuale Gundersen uomini NH trampolino normale;
- 13:45: Individuale Gundersen NH trampolino normale/10 km 🏅
- Snowboard:
- 10:30: Qualificazioni snowboard halfpipe donne;
- 19:30: Qualificazioni snowboard halfpipe uomini
- Pattinaggio di velocità – 18:30: 1000m uomini
Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv
Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.