Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 11 febbraio 2026

Ultima ora

Olimpiadi 2026, il programma di oggi: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Olimpiadi 2026, il programma di oggi: gli italiani in gara, orari e dove vederli
Giovanni Franzoni (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
LaPresse
LaPresse
,

Attesa per le gare di Super G maschile

Oggi mercoledì 11 gennaio è la quinta giornata delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, tante le gare in programma che coinvolgeranno gli atleti azzurri. In palio diverse medaglie, tra cui quelle del super G uomini, il biathlon 15 km individuale donne, il doppio uomini di slittino. In più ci saranno i turni preliminari di Hockey. Ecco gli appuntamenti nel dettaglio:

  • Sci alpino – 11:30: Super G uomini🏅
  • Biathlon – 14:15: 15km individuale donne 🏅
  • Curling – 19:05: Round robin uomini
  • Pattinaggio di figura – 19:30: Danza sul ghiaccio programma libero 🏅
  • Sci freestyle:
    • 11:00: Secondo round qualificazione moguls donne;
    • 14:15: Finale moguls donne (a seconda della luce) 🏅
  • Hockey su ghiaccio:
    • 16:40: Turno preliminare uomini;
    • 21:10: Turno preliminare uomini
  • Slittino:
    • 17:30: Doppio uomini run 1 e 2 🏅
    • 17:30: Doppio donne run 1 e 2 🏅
  • Combinata nordica:
    • 10:00: Individuale Gundersen uomini NH trampolino normale;
    • 13:45: Individuale Gundersen NH trampolino normale/10 km 🏅
  • Snowboard:
    • 10:30: Qualificazioni snowboard halfpipe donne;
    • 19:30: Qualificazioni snowboard halfpipe uomini
  • Pattinaggio di velocità – 18:30: 1000m uomini 

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.

© Riproduzione Riservata