Olimpiadi 2026, il programma di oggi: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Oggi mercoledì 11 gennaio è la quinta giornata delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, tante le gare in programma che coinvolgeranno gli atleti azzurri. In palio diverse medaglie, tra cui quelle del super G uomini, il biathlon 15 km individuale donne, il doppio uomini di slittino. In più ci saranno i turni preliminari di Hockey. Ecco gli appuntamenti nel dettaglio:

Sci alpino – 11:30: Super G uomini🏅

– 11:30: Super G uomini🏅 Biathlon – 14:15: 15km individuale donne 🏅

– 14:15: 15km individuale donne 🏅 Curling – 19:05: Round robin uomini

– 19:05: Round robin uomini Pattinaggio di figura – 19:30: Danza sul ghiaccio programma libero 🏅

– 19:30: Danza sul ghiaccio programma libero 🏅 Sci freestyle : 11:00: Secondo round qualificazione moguls donne; 14:15: Finale moguls donne (a seconda della luce) 🏅

: Hockey su ghiaccio : 16:40: Turno preliminare uomini; 21:10: Turno preliminare uomini

: Slittino : 17:30: Doppio uomini run 1 e 2 🏅 17:30: Doppio donne run 1 e 2 🏅

: Combinata nordica : 10:00: Individuale Gundersen uomini NH trampolino normale; 13:45: Individuale Gundersen NH trampolino normale/10 km 🏅

: Snowboard : 10:30: Qualificazioni snowboard halfpipe donne; 19:30: Qualificazioni snowboard halfpipe uomini

: Pattinaggio di velocità – 18:30: 1000m uomini

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.