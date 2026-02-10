Olimpiadi 2026, oggi il debutto di Arianna Fontana. Torna in gara anche Goggia – La diretta

Oggi, martedì 10 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, giornata importante per l’Italia dopo il lunedì senza medaglie. C’è infatti attesa per il debutto olimpico di Arianna Fontana nello Short Track 500 metri. Torna anche a gareggiare Sofia Goggia nella combinata a squadre donne, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera. Attesa anche per la finale per il bronzo nel Curling doppio misto, con Mosaner e Constantini.
QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI
Nonostante il bastoncino che si è rotto nei primi 500 metri di gara, Simone Mocellini ha affrontato la prima salita del circuito del lago di Tesero come un leone dando prova di grande forma facendo segnare il 15esimo tempo. Bene anche Federico Pellegrino, Elia Barp e Simone Daprà: tutti qualificati dunque per i quarti di finale dello sci di fondo sprint. Nelle prime tre posizioni il norvegese Johannes Klaebo, già oro nello skiathlon e deciso a proseguire la sua striscia vincente nella sprint olimpica, lo statunitense Ben Ogden e il francese Jules Chappaz.
Qualificazione centrata per l’Italia femminile dello sci di fondo. Sul circuito del lago di Tesero dominano le svedesi Linn Svahn, Joanna Sundling e Johanna Hagstroem con i primi tre migliori tempi. Ottima prestazione per le azzurre con Nicole Monsorno in sesta posizione, Caterina Ganz con l’ottavo tempo, Federica Cassol in nona posizione e Iris de Martin Pinter che chiude al 19esimo posto.
Ci sono anche gli italiani ‘volanti’ oggi in gara a Predazzo. Stasera allo stadio del salto è in programma la sessione da medaglia a squadre mista. Per gli azzurri la padrona di casa Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer e Giovanni Bresadola che ha confermato di essere in buona forma entrando nella top 20 del salto olimpico.
Neve perfetta sul circuito del lago di Tesero dove oggi si va a medaglia per la sprint individuale in tecnica classica femminile e maschile. Le qualificazioni inizieranno alle 9.15 mentre le finali a partire dalle 13.15. La Norvegia punta a prendersi tutti i gradini del podio con Johannes Hoesflot Klaebo a caccia dell’ennesimo oro. L’Italia si affida a Federico Pellegrino e spera in una prova di forza dello specialista Simone Mocellini che partirà con il pettorale numero 12. Tra gli azzurri anche Simone Dapra, Elia Barp e Davide Graz. In campo femminile fari puntati sulla Svezia che parte da favorita. Il team azzurro è pronto a dare battaglia con Iris Pinter de Martin, Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol e Martina Di Centa.