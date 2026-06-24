Mondiali 2026, i tifosi del Ghana ad Accra assistono al match contro l'Inghilterra

I tifosi ghanesi si sono radunati nella capitale Accra, per seguire il pareggio per 0-0 della loro nazionale contro l’Inghilterra ai Mondiali. Entrambe le squadre avevano vinto le rispettive partite d’esordio: il Ghana aveva battuto Panama per 1-0 e l’Inghilterra aveva sconfitto la Croazia per 4-2. Ora entrambe hanno ancora del lavoro da fare nel Gruppo L prima di assicurarsi un posto nella fase a eliminazione diretta. Il Ghana non raggiunge la fase a eliminazione diretta da quando è arrivato ai quarti di finale ai Mondiali del 2010 in Sudafrica. L’Inghilterra disputerà la sua ultima partita del girone contro Panama sabato a East Rutherford, nel New Jersey.