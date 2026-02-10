Olimpiadi 2026, il programma di oggi: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Oggi martedì 10 gennaio è la quarta giornata delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, tante le gare in programma che coinvolgeranno gli atleti azzurri. In palio diverse medaglie, tra cui quelle della combinata femminile a squadre, lo sprint sci di fondo, lo slopestyle maschile, la staffetta mista di short track, il biathlon maschile, il doppio misto di curling, il singolo femminile di slittino e la gara a squadre miste di salto con gli sci. Ecco gli appuntamenti nel dettaglio:
Il programma delle gare di oggi 10 febbraio: gli azzurri in gara
- 08.00 Slittino doppio femminile, prove cronometrate 5-6 (Voetter/Oberhofer)
- 09.00 Combinata nordica, trampolino piccolo, prova 2 (Costa, Kostner, Pittin)
- 09.08 Slittino, doppio maschile, prove cronometrate 5-6 (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier)
- 09.15 Sci di fondo, sprint femminile tc, qualificazione (Cassol, De Martin Pinter, Monsorno, Di Centa)
- 09.55 Sci di fondo, sprint maschile tc, qualificazione (Barp, Graz, Mocellini, Pellegrino)
- 10.30 Sci alpino, combinata a squadre femminile, discesa libera (Italia 1, Italia 2, Italia 3, Italia 4)
- 10.30 Short track, 500 metri femminile, batterie (Fontana, Betti, Sighel)
- 11.00 Skeleton, gara femminile, prova cronometrata 3-4 (Fumagalli, Margaglio)
- 11.10 Short track, 1000 metri maschili, batterie (Sighel, Nadalini, Spechenhauser)
- 11.15 Sci freestyle, Moguls maschile, qualificazioni 1
- 11.45 Sci di fondo, sprint femminile, quarti di finale
- 11.59 Short track, staffetta mista, quarti di finale (Italia)
- 12.15 Sci di fondo, sprint maschile, quarti di finale
- 12.30 Sci freestyle, slopestyle maschile, finale (prima manche)
- 12.34 Short track, staffetta mista, semifinali
- 12.45 Sci di fondo, sprint femminile, semifinali
- 12.57 Sci di fondo, sprint maschile, semifinali
- 12.59 Sci freestyle, slopestyle maschile, finale (seconda manche)
- 13.03 Short track, staffetta mista, finale B 🏅
- 13.10 Short track, staffetta mista, finale A 🏅
- 13.13 Sci di fondo, sprint femminile tc, finale 🏅
- 13.25 Sci di fondo, sprint maschile tc, finale 🏅
- 13.28 Sci freestyle, slopestyle maschile, finale (terza manche) 🏅
- 13.30 Biathlon, 20 km individuale maschile (Braunhofer, Giacomel, Hofer, Romanin) 🏅
- 13.30 Skeleton, gara maschile, prova cronometrata 3-4 (Bagnis, Gaspari)
- 14.00 Sci alpino, combinata a squadre femminile, slalom 🏅
- 14.05 Curling, doppio misto, finale per il bronzo 🏅
- 14.15 Sci freestyle, moguls femminile, qualificazioni 1 (Passaretta)
- 16.40 Hockey femminile, fase a gironi: Italia-Germania
- 17.00 Slittino, singolo femminile, terza manche (Robatscher, Hofer)
- 17.30 Salto con gli sci, gara a squadre mista, trial round (Italia)
- 18.05 Curling, doppio misto: finale per l’oro 🏅
- 18.30 Pattinaggio di figura, individuale maschile, short program (Rizzo, Grassl) 🏅
- 18.34 Slittino, singolo femminile, quarta manche (Robatscher, Hofer)
- 18.45 Salto con gli sci, gara a squadre mista, primo turno (Italia)
- 20.00 Salto con gli sci, gara a squadre mista, finale (Italia) 🏅
Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv
Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.