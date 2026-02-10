Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, il programma di oggi: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Oggi martedì 10 gennaio è la quarta giornata delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, tante le gare in programma che coinvolgeranno gli atleti azzurri. In palio diverse medaglie, tra cui quelle della combinata femminile a squadre, lo sprint sci di fondo, lo slopestyle maschile, la staffetta mista di short track, il biathlon maschile, il doppio misto di curling, il singolo femminile di slittino e la gara a squadre miste di salto con gli sci. Ecco gli appuntamenti nel dettaglio:

Il programma delle gare di oggi 10 febbraio: gli azzurri in gara

08.00 Slittino doppio femminile, prove cronometrate 5-6 ( Voetter/Oberhofer )

) 09.00 Combinata nordica, trampolino piccolo, prova 2 ( Costa, Kostner, Pittin )

) 09.08 Slittino, doppio maschile, prove cronometrate 5-6 ( Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier )

) 09.15 Sci di fondo, sprint femminile tc, qualificazione ( Cassol, De Martin Pinter, Monsorno, Di Centa )

) 09.55 Sci di fondo, sprint maschile tc, qualificazione ( Barp, Graz, Mocellini, Pellegrino )

) 10.30 Sci alpino, combinata a squadre femminile, discesa libera ( Italia 1, Italia 2, Italia 3, Italia 4 )

) 10.30 Short track, 500 metri femminile, batterie ( Fontana, Betti, Sighel )

) 11.00 Skeleton, gara femminile, prova cronometrata 3-4 ( Fumagalli, Margaglio )

) 11.10 Short track, 1000 metri maschili, batterie ( Sighel, Nadalini, Spechenhauser )

) 11.15 Sci freestyle, Moguls maschile, qualificazioni 1

11.45 Sci di fondo, sprint femminile, quarti di finale

11.59 Short track, staffetta mista, quarti di finale ( Italia )

) 12.15 Sci di fondo, sprint maschile, quarti di finale

12.30 Sci freestyle, slopestyle maschile, finale (prima manche)

12.34 Short track, staffetta mista, semifinali

12.45 Sci di fondo, sprint femminile, semifinali

12.57 Sci di fondo, sprint maschile, semifinali

12.59 Sci freestyle, slopestyle maschile, finale (seconda manche)

13.03 Short track, staffetta mista, finale B 🏅

13.10 Short track, staffetta mista, finale A 🏅

13.13 Sci di fondo, sprint femminile tc, finale 🏅

13.25 Sci di fondo, sprint maschile tc, finale 🏅

13.28 Sci freestyle, slopestyle maschile, finale (terza manche) 🏅

13.30 Biathlon, 20 km individuale maschile ( Braunhofer, Giacomel, Hofer, Romanin ) 🏅

) 🏅 13.30 Skeleton, gara maschile, prova cronometrata 3-4 ( Bagnis, Gaspari )

) 14.00 Sci alpino, combinata a squadre femminile, slalom 🏅

14.05 Curling, doppio misto, finale per il bronzo 🏅

14.15 Sci freestyle, moguls femminile, qualificazioni 1 ( Passaretta )

) 16.40 Hockey femminile, fase a gironi: Italia-Germania

17.00 Slittino, singolo femminile, terza manche ( Robatscher, Hofer )

) 17.30 Salto con gli sci, gara a squadre mista, trial round ( Italia )

) 18.05 Curling, doppio misto: finale per l’oro 🏅

18.30 Pattinaggio di figura, individuale maschile, short program ( Rizzo, Grassl ) 🏅

) 🏅 18.34 Slittino, singolo femminile, quarta manche ( Robatscher, Hofer )

) 18.45 Salto con gli sci, gara a squadre mista, primo turno ( Italia )

) 20.00 Salto con gli sci, gara a squadre mista, finale (Italia) 🏅

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.