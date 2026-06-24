Home > Calcio > Mondiali 2026, oggi sei partite: torna in campo il Brasile. Orari, probabili formazioni e dove vederle

Ai Mondiali 2026 oggi, 24 giugno, comincia la terza giornata. I match dei diversi gironi saranno disputati in contemporanea per garantire la regolarità della competizione. Tra le nazionali in campo, torna il Brasile di Carlo Ancelotti, in una partita non facile contro la Scozia alla ricerca di punti. Sono in programma sei partite, per chiudere i gruppi A, B e C.

Mondiali 2026: le partite di oggi

Bosnia-Qatar (Gruppo B)

Svizzera-Canada (Gruppo B)

Marocco-Haiti (Gruppo C)

Scozia-Brasile (Gruppo C)

Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A)

Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A)

Bosnia-Qatar: orario, probabili formazioni e dove vederla

Bosnia-Qatar, gara valida per il terzo turno del Gruppo B dei Mondiali 2026, è in programma alle 21 italiane al Lumen Field di Seattle e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.

La punta della Bosnia, Edin Dzeko (Foto AP/Mark J. Terrill)

Ecco le probabili formazioni:

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Radeljic, Kolasinac; Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.

Qatar (4-2-3-1): Abunada; Al-Oui, Khoukhi, Miguel, Al Brake; Gaber, Laye; Junior, Fathy, Afif; Abdurisag.

Svizzera-Canada: orario, probabili formazioni e dove vederla

Svizzera-Canada, con le due nazionali che si giocano il primato nel gruppo B, è in programma alle 21 ora italiana e sarà visibile, oltre che su Dazn, anche in diretta su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Ecco le probabili formazioni:

Svizzera (4-3-3): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Mondiali 2026: la classifica del gruppo B prima dell’ultima giornata

Canada 4 Svizzera 4 Bosnia 1 Qatar 1

Marocco-Haiti: orario, probabili formazioni e dove vederla

Marocco-Haiti (agli africani basta un pareggio per essere certi della qualificazione) è in programma a mezzanotte ora italiana presso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia. Sarà possibile assistere all’evento in diretta sulla piattaforma Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Marocco (4-2-3-1): Bonou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Haiti (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experience; Deedson, Bellegarde, Jean Jacques, Providence; Isidor, Pierrot.

Scozia-Brasile: orario, probabili formazioni e dove vederla

Scott McTominay, l’uomo più atteso della Scozia (Foto AP/Martin Meissner)

Match interessante quello tra gli scozzesi del ‘napoletano’ McTominay e il Brasile, con la Scozia che ha bisogno di fare risultato per raggiungere la qualificazione senza dover fare troppi calcoli. Il match andrà in scena questa notte a mezzanotte all’Hard Rock Stadium in Florida, e sarà visibile in diretta su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Scozia (4-4-1-1): Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; McGinn, Christie, Ferguson, Tierney; McTominay, Adams.

Brasile (4-4-2): Alisson; Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Danilo; Paquetà, Casemiro, Guimaraes, Martinelli; Cunha, Vinicius Junior.

Mondiali 2026: la classifica del gruppo C prima dell’ultima giornata

Brasile 4

Marocco 4

Scozia 3

Haiti 0

Repubblica Ceca-Messico: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il Messico, già sicuro della qualificazione come primo nel gruppo A, affronta la Repubblica Ceca nella notte italiana, alle 3. Il match sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Repubblica Ceca (3-4-1-2): Kovár; Krejcí, Hranác, Chaloupek; Zelený, Sojka, Soucek, Coufal; Sulc; Hlozek, Schick.

Messico (4-1-4-1): Rangel; Gallardo, Vásquez, Álvarez, Reyes; Lira; Quiñones, Fidalgo, Alvarado, Gutiérrez; Raul Jimenez.

Sudafrica-Corea del Sud: orario, probabili formazioni e dove vederla

Sudafrica-Corea del Sud è in programma nella notte italiana, alle 3, e sarà visibile in esclusiva, in diretta, su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau; Mbatha, Adams; Appollis, Mofokeng, Maseko; Foster. Ct. Broos

Corea del Sud (5-2-2-1): Kim Seung-Gyu; Young-Woo; Lee Gi-Hyuk; Kim Min-Jae; Lee Han-Beom, Kim Moon-Hwan; Paik Seung-Ho, Hwang In-Beom; Lee Jae-Sung; Lee Kang-In; Son.

Mondiali 2026: la classifica del gruppo A prima dell’ultima giornata