Rio de Janeiro, il Cristo Redentore si illumina per i Mondiali femminili

Martedì l’iconica statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro è stata illuminata di verde e giallo, in occasione dell’inizio del conto alla rovescia di un anno che porterà alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027. Illuminato con i colori della nazionale e della bandiera del Paese, il monumento ha sottolineato il ruolo di Rio come una delle città ospitanti del torneo e ha fatto parte delle celebrazioni che segnano il conto alla rovescia verso l’evento mondiale. Il Brasile ospiterà la Coppa del Mondo femminile per la prima volta, diventando così la prima nazione sudamericana a organizzare il torneo.