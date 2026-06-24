Caldo, il picco in arrivo: oggi 16 città da bollino rosso, domani 17. Ecco quali sono

La morsa del caldo non dà tregua all’Italia, così come al resto d’Europa, in particolare in Spagna e in Francia, dove molti monumenti, tra cui la Torre Eiffel, hanno adottato orari ridotti per le alte temperature. E prosegue l’ondata di caldo intenso su gran parte dell’Italia. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità affronta il problema e ha varato nuove linee guida contro l’emergenza.

Le città da bollino rosso oggi, 24 giugno

Oggi, mercoledì 24 giugno, sono 16 le città da bollino rosso tra quelle indicate nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute:

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Frosinone

Latina

Milano

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Torino

Venezia

Verona

Viterbo

Le città da bollino rosso domani, 25 giugno

Saranno poi 17 le città da bollino rosso nella giornata di giovedì 25 giugno, una in più rispetto alle 16 di oggi, mercoledì 24. Secondo quanto riportato nell’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, giovedì le città da bollino rosso saranno:

Ancona

Bari (oggi in arancione)

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Frosinone

Milano

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Torino

Venezia

Verona

Viterbo

Roma, migliaia in piazza San Pietro nonostante il caldo

Sono comunque migliaia i fedeli presenti in Piazza San Pietro in Vaticano per l’udienza generale del mercoledì che Papa Leone XIV tiene a partire dalle 10. L’afflusso di fedeli prosegue nonostante il grande caldo di queste ore. Sugli schermi in Piazza viene diffuso un video per sostenere l’Obolo di San Pietro.

In Trentino allerta da oggi al 30 giugno, attesi fino a 38 gradi

La Protezione civile del Trentino ha emesso un’allerta gialla per il caldo dalle 10 di oggi alle 24 del 30 giugno. L’avviso tiene conto delle temperature massime attese in Trentino, che rimarranno prossime ai 35 gradi fino a domani con un possibile aumento fino a 38 gradi nel periodo compreso tra venerdì e martedì della settimana prossima. Nelle ore pomeridiane e serali, in particolare in prossimità dei rilievi, sarà inoltre possibile lo sviluppo di temporali localmente intensi. “A seguito di tali previsioni e in base alle valutazioni effettuate si ritengono possibili, a partire da oggi, criticità dovute principalmente a sintomi di ‘allarme’ di disidratazione e di colpo di calore, quali disorientamento e stato confusionale, nausea e vomito, sonnolenza anche profonda, intolleranza alla luce, abbassamento della pressione arteriosa, secchezza della pelle e della lingua – informa la Protezione civile -. Occorre quindi la massima attenzione”.

Mantova: il caldo abbassa livello del Po, trovate 2 auto con targa clonata

Il caldo porta anche a scoperte inattese. Due auto con targhe clonate sono spuntate nelle scorse ore dal letto del Po a causa dell’abbassamento delle acque dovuto al caldo e alla carenza di piogge. Il ritrovamento è avvenuto a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Sul posto, pensando a un incidente stradale, si è attivata la macchina dei soccorsi con vigili del fuoco e carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Gonzaga. Nei veicoli non c’erano persone e i successivi accertamenti hanno permesso di verificare la presenza di targhe clonate. Sono in corso indagini per scoprire se la auto siano rubate o state impiegate per commettere dei reati.