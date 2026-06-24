Deschamps, morta la mamma del ct della Francia: il tecnico torna in patria

Ai Mondiali 2026 un grave lutto ha colpito il ct della Francia, una delle squadre favorite per la vittoria della Coppa del Mondo. Didier Deschamps tornerà a casa dai Mondiali a seguito della morte della madre e salterà l’ultima partita del girone contro la Norvegia. Lo ha annunciato martedì la Federazione calcistica francese.
La FFF ha precisato che Deschamps ha appreso della morte della madre martedì mattina e che tornerà in Francia per partecipare al funerale. “In questo momento incredibilmente doloroso, auguriamo al commissario tecnico grande forza e gli assicuriamo il sostegno di tutti”, ha dichiarato la FFF, aggiungendo che il vice allenatore Guy Stéphan guiderà temporaneamente la squadra, anche per la partita di venerdì in Massachusetts, fino al ritorno di Deschamps. La federazione non ha specificato quando Deschamps dovrebbe rientrare negli Stati Uniti.