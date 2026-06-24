Bode Miller arrestato per droga: l’ex sciatore Usa si dichiara non colpevole

L’ex sciatore Usa, oro olimpico, Bode Miller è stato arrestato per possesso di droga. Il campione Usa è stato fermato il 6 giugno scorso in Idaho, negli Stati Uniti e secondo quanto dichiarato da un agente dell’ufficio dello sceriffo dello Stato americano è stato trovato in possesso di funghi allucinogeni contenenti psilocibina. La settimana successiva all’arresto Miller si è dichiarato non colpevole di possesso di sostanze stupefacenti e di strumenti per il consumo di droga. L’ex campione ha affermato in un post su Instagram di essere stato fermato dopo aver superato un veicolo e che un suo amico aveva con sé una piccola quantità di cannabis e una pipa per fumare cannabis, cosa di cui Miller non era a conoscenza. Miller, noto per il suo stile di sci altamente rischioso e spettacolare, ha vinto sei medaglie olimpiche (1 oro) e 33 gare di Coppa del Mondo.

Miller: “Spero che le accuse vengano ritirate”

“Abbiamo collaborato pienamente con l’agente”, ha detto lo sciatore. “Spero che le accuse di reato minore vengano ritirate una volta esaminati i fatti”. I documenti del tribunale non includono alcun dettaglio sulle circostanze relative all’arresto di Miller. Tuttavia, in una dichiarazione sui motivi probabili, il vice sceriffo della contea di Fremont, Jacob Hurt, ha scritto di aver trovato Miller in possesso di una busta bianca da dispensario contenente 4,1 grammi di funghi allucinogeni.

L’Idaho ha alcune delle leggi antidroga più severe della nazione. Tuttavia, sia il Colorado che l’Oregon hanno legalizzato l’uso della psilocibina per trattamenti terapeutici, e la sostanza è diventata sempre più popolare tra alcuni sostenitori della salute che ritengono che il microdosaggio o l’uso in contesti terapeutici possano aiutare ad alleviare l’ansia, la depressione e il disturbo da stress post-traumatico. Ad aprile, il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo con cui ha incaricato la Food and Drug Administration (FDA) e altre agenzie federali di accelerare la ricerca e allentare le restrizioni sulle sostanze psichedeliche; in risposta, la FDA ha dichiarato che avrebbe offerto una revisione ultrarapida a tre farmaci psichedelici in fase di sviluppo per il trattamento di disturbi mentali.

Bode Miller a Sochi nel 2014 (AP Photo/Christophe Ena, File)

Bode Miller: la carriera

Miller, 48 anni, ha conquistato in carriera sei medaglie olimpiche, tra cui l’oro nella supercombinata ai Giochi di Vancouver del 2010, e collezionato anche numerose cadute. La sua ultima gara importante è stata ai campionati mondiali del 2015 a Beaver Creek, in Colorado, quando una brutta caduta lo ha eliminato dal super-G. Ha tagliato una porta troppo da vicino e si è impigliato con il braccio sinistro, finendo in una spirale fuori controllo. Gli sci gli sono schizzati via e ha iniziato a rotolare lungo il pendio prima di riuscire a rimettersi in piedi. Si è alzato lentamente e una volta rimessi gli sci, ha proseguito la discesa salutando i tifosi con la mano. Miller si è poi sottoposto a un intervento chirurgico per una lesione al tendine del bicipite femorale destro causata da un taglio provocato dallo sci. Il campione Usa ha vinto 33 gare di Coppa del Mondo e due titoli assoluti di Coppa del Mondo. Ha inoltre conquistato quattro medaglie d’oro ai campionati mondiali.