Olimpiadi 2026, Johnson su Vonn: "Il suo allenatore mi ha detto che mi stava tifando dall'elicottero"

Breezy Johnson ha conquistato la medaglia d’oro olimpica nella discesa libera femminile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ma il suo primo pensiero è andato alla connazionale Lindsey Vonn, protagonista id una terribile caduta. “Non ho altre informazioni se non quelle fornite dal suo allenatore, che mi ha detto che mi stava tifando dall’elicottero – ha raccontato Johnson – Le auguro il meglio. Spero che l’infortunio non sia troppo grave. Mi si spezza il cuore, a volte è uno sport davvero brutale”. Vonn è caduta nelle prime fasi della sua discesa a Cortina ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale. La 41enne si era infortunata al legamento crociato anteriore cadendo in una gara di Coppa del Mondo a Crans-Montana poco più di una settimana fa, ma era comunque determinata a partecipare alla gara.