Lindsey Vonn, terribile caduta in discesa libera alle Olimpiadi 2026 e addio sogno medaglia

Il sogno di una medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che l’aveva fatta tornare con determinazione alle gare dopo alcuni anni di stop, per Lindsey Vonn sfuma dopo pochi metri. La campionessa statunitense è caduta rovinosamente sfiorando la seconda porta, dopo circa 12-13 secondi di gara, nella discesa libera sull’Olympia delle Tofane.

Vonn, 41enne, era tornata a gareggiare l’anno scorso proprio per preparare l’appuntamento olimpico ma si era già fatta male nelle scorse settimane nella discesa di Crans Montana rimediando la rottura del legamento crociato. La più acclamata dal pubblico al momento dello start, in tribuna è calato il silenzio al momento della scivolata.

Vonn portata via in elicottero

Foto Michael Kappeler/picture-alliance/dpa/AP Images

L’atleta è stata caricata sopra la toboga e portata via sull’elicottero giunto per i soccorsi. Un lungo applauso dalla tribuna dell’Olympia delle Tofane ha accompagnato l’uscita di scena della campionessa statunitense.

Thoeni: “Incidente Vonn? Forse ha esagerato ma ci teneva troppo ai Giochi”

“Ha infilato il braccio nel telo della porta durante il salto e non si ha scampo. Se ha esagerato sui propri mezzi con un menisco rotto? In un certo senso forse sì ma non sto nella sua testa e non so esattamente come stava. Lei è partita molto bene in questo inizio di stagione, ha vinto le prime gare e ci teneva moltissimo a fare le Olimpiadi”. Così a LaPresse, l’ex campione olimpico Gustav Thoeni, in merito all’incidente che ha visto protagonista la stella dello sci femminile, Lindsey Vonn, cadute dopo pochi metri sul tracciato delle Tofane, nella discesa libera dei Giochi di Milano Cortina. “Se si esagera troppo con la confidenza? Quando si fanno le gare e si corre per fare risultato bisogna sempre dare il massimo, questo è uno sport molto pericoloso. La pista è diventata anche più veloce, fa più freddo. Purtroppo sono cose che in questo sport accadono troppo spesso. La volontà di vincere ha superato tutto. Sicuramente ci fosse stato più tempo Vonn questa discesa non l’avrebbe sicuramente fatta. Ha tentato il tutto per tutto”, ha aggiunto.