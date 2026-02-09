Olimpiadi 2026, tutte le medaglie dell’Italia – FOTO

Partenza con il botto per l’Italia alle Olimpiadi 2026. Prima dell’inizio delle gare Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, aveva detto che l’obiettivo sarebbe stato superare le medaglie conquistate ai Giochi invernali di Pechino 2022, quando la spedizione azzurra conquistò ben 17 podi. La strada intrapresa dagli atleti nostrani in questi primi giorni di competizioni sembra essere quella giusta, soprattutto dopo il record di sei medaglie conquistate in una sola giornata.

Vediamo insieme chi e in quale specialità ha conquistato una medaglia.

Il Medagliere azzurro alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina

Medaglie d’oro (1)

Francesca Lollobrigida

Pattinaggio velocità

Medaglie d’argento (2)

Giovanni Franzoni

Discesa libera

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi

Biathlon, staffetta mista

Medaglie di bronzo (6)

Dominik Paris

Discesa libera

Sofia Goggia

Discesa libera

Lucia Dalmasso

Snowboard, gigante parallelo

Riccardo Lorello

Pattinaggio velocità, 5mila metri

Dominik Fischnaller

Slittino, singolo maschile

Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, Sara Conti, Niccolò Macii, Charlène Guignard, Marco Fabbri, Matteo Rizzo