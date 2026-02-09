Accesso Archivi

lunedì 9 febbraio 2026

Olimpiadi 2026, tutte le medaglie dell’Italia – FOTO

Francesca Lollobrigida bacia la medaglia d’oro conquistata nella gara di pattinaggio di velocità femminile sui 3.000 metri. (Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
Redazione
La spedizione azzurra punta a superare le 17 medaglie di Pechino 2022

Francesca Lollobrigida alza la medaglia d'oro conquistata nei 3mila metri di pattinaggio di velocità (AP Photo/Christophe Ena
Giovanni Franzoni morde la medaglia d'argento conquistata nella discesa libera maschile (AP Photo/Rebecca Blackwell)
La staffetta mista del biathlon sorride dopo la vittoria dell'argento nella 4x6 km. (AP Photo/Andrew Medichini) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain
Dominik Paris festeggia il bronzo nella discesa libera maschile sollevando al cielo una delle due mascotte di queste Olimpiadi 2026
Sofia Goggia saluta il pubblico di Cortina d'Ampezzo dopo la vittoria del bronzo nella discesa libera femminile. (AP Photo/Andy Wong)
Un'incredula Lucia Dalmasso si porta le mani al viso dopo la vittoria del bronzo nel gigante parallelo di snowboard. (AP Photo/Gregory Bull)
Riccardo Lorello viene portato in trionfo dal proprio team dopo aver vinto il bronzo nei 5mila metri di pattinaggio di velocità. (AP Photo/Luca Bruno)
Dominik Fischnaller è bronzo nello slittino singolo maschile (Spada/LaPresse)
Il team azzurro di pattinaggio di figura a squadre conquista il bronzo. (Photo Gian Mattia D'Alberto/LaPresse)

Partenza con il botto per l’Italia alle Olimpiadi 2026. Prima dell’inizio delle gare Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, aveva detto che l’obiettivo sarebbe stato superare le medaglie conquistate ai Giochi invernali di Pechino 2022, quando la spedizione azzurra conquistò ben 17 podi. La strada intrapresa dagli atleti nostrani in questi primi giorni di competizioni sembra essere quella giusta, soprattutto dopo il record di sei medaglie conquistate in una sola giornata.

Vediamo insieme chi e in quale specialità ha conquistato una medaglia.

Il Medagliere azzurro alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina

Medaglie d’oro (1)

Francesca Lollobrigida

  • Pattinaggio velocità

Medaglie d’argento (2)

Giovanni Franzoni

  • Discesa libera

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi

  • Biathlon, staffetta mista

Medaglie di bronzo (6)

Dominik Paris

  • Discesa libera

Sofia Goggia

  • Discesa libera

Lucia Dalmasso

  • Snowboard, gigante parallelo

Riccardo Lorello

  • Pattinaggio velocità, 5mila metri

Dominik Fischnaller

  • Slittino, singolo maschile

Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, Sara Conti, Niccolò Macii, Charlène Guignard, Marco Fabbri, Matteo Rizzo

  • Pattinaggio di figura, gara a squadre

