Olimpiadi 2026, tutte le medaglie dell’Italia – FOTO

Partenza con il botto per l’Italia alle Olimpiadi 2026. Prima dell’inizio delle gare Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, aveva detto che l’obiettivo sarebbe stato superare le medaglie conquistate ai Giochi invernali di Pechino 2022, quando la spedizione azzurra conquistò ben 17 podi. La strada intrapresa dagli atleti nostrani in questi primi giorni di competizioni sembra essere quella giusta, soprattutto dopo il record di sei medaglie conquistate in una sola giornata.
Vediamo insieme chi e in quale specialità ha conquistato una medaglia.
Il Medagliere azzurro alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina
Medaglie d’oro (1)
Francesca Lollobrigida
- Pattinaggio velocità
Medaglie d’argento (2)
Giovanni Franzoni
- Discesa libera
Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi
- Biathlon, staffetta mista
Medaglie di bronzo (6)
Dominik Paris
- Discesa libera
Sofia Goggia
- Discesa libera
Lucia Dalmasso
- Snowboard, gigante parallelo
Riccardo Lorello
- Pattinaggio velocità, 5mila metri
Dominik Fischnaller
- Slittino, singolo maschile
Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, Sara Conti, Niccolò Macii, Charlène Guignard, Marco Fabbri, Matteo Rizzo
- Pattinaggio di figura, gara a squadre