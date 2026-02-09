Olimpiadi 2026, record Italia: sei medaglie in un giorno

Sei medaglie in un solo giorno, è il bottino raccolto dagli atleti e le atlete azzurre domenica 8 febbraio alle Olimpiadi 2026. Un record storico per il team di casa che non aveva mai vinto più di tre metalli nello stesso giorno. Un argento e cinque bronzi permettono quindi all’Italia di salire alla terza posizione del medagliere (con nove metalli totali) dietro a Norvegia (tre ori, un argento e due bronzi) e Stati Uniti (due ori).

#MilanoCortina2026 già nella storia!



Primo record ai Giochi Olimpici Invernali: mai l'#ItaliaTeam aveva vinto più di tre medaglie nello stesso giorno! 🇮🇹



👉 https://t.co/hyfkMwqJeo@milanocortina26 pic.twitter.com/Bw0EGUG63a — CONI (@Coninews) February 8, 2026

Olimpiadi 2026, tutte le medaglie azzurre conquistate domenica 8 febbraio