Olimpiadi 2026, record Italia: sei medaglie in un giorno

Sei medaglie in un solo giorno, è il bottino raccolto dagli atleti e le atlete azzurre domenica 8 febbraio alle Olimpiadi 2026. Un record storico per il team di casa che non aveva mai vinto più di tre metalli nello stesso giorno. Un argento e cinque bronzi permettono quindi all’Italia di salire alla terza posizione del medagliere (con nove metalli totali) dietro a Norvegia (tre ori, un argento e due bronzi) e Stati Uniti (due ori).
Olimpiadi 2026, tutte le medaglie azzurre conquistate domenica 8 febbraio
- Il quartetto di biathlon formato da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel ha conquistato l’argento nella staffetta mista 4×6 km. Ad Anterselva, in provincia di Bolzano, hanno conquistato il miglior risultato di sempre in questa disciplina con i colori italiani. Davanti a loro solo la Francia mentre il bronzo è andato alla Germania.
- Bronzo per Sofia Goggia nella discesa libera di sci alpino a Cortina. La campionessa bergamasca è andata a medaglia per la terza Olimpiade di fila, dopo l’oro a Pyeongchang nel 2018 e l’argento a Pechino 2022. L’azzurra ha chiuso al terzo posto a 59 centesimi dalla statunitense Breezy Johnson, oro. Seconda la tedesca Emma Aicher. Grande paura, invece, per Lindsey Vonn. La 41enne del Minnesota – che stava gareggiando con il crociato sinistro rotto – è stata vittima di una brutta caduta che le ha causato una frattura alla gamba sinistra. Trasportata in elisoccorso, è stata operata a Treviso.
- Medaglia di bronzo per Riccardo Lorello, arrivato terzo nei 5000 metri del pattinaggio di velocità. Oro al norvegese Sander Eitrem e argento al ceco Metodej Jilek. Per l’Italia si tratta del secondo metallo conquistato in questa disciplina dopo quello vinto da Francesca Lollobrigida nei 3000 metri.
- Bronzo anche per Dominik Fischnaller nel singolo maschile dello slittino. Sul primo gradino del podio è andato il tedesco Max Langenhan, davanti all’austriaco Jonas Müller. L’atleta di Bressanone aveva già vinto un bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022 e altri tre ai Mondiali (Innsbruck 2017 e Soci 2020).
- Terzo posto per Lucia Dalmasso nello slalom gigante parallelo di snowboard. La 28enne di Feltre si è aggiudicata il bronzo ai danni di un’altra azzurra, Elisa Caffont, con il tempo di 46.43. La snowboarder è scoppiata in lacrime dopo aver tagliato il traguardo e ottenuto la prima medaglia olimpica.
- Storica medaglia di bronzo per l’Italia nella gara a squadre di pattinaggio di figura. Sulla pista si sono esibiti Daniel Grassl (corto singolo maschile), Lara Naki Gutmann (singolo femminile), Sara Conti e Niccolò Macii (coppie di artistico), Charlène Guignard e Marco Fabbri (danza su ghiaccio) e infine Matteo Rizzo (libero singolo maschile). Quest’ultimo è stato decisivo per la conquista del terzo posto.