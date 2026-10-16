Roma, poliziotta ferita in lite tra famiglie rom: arrestata una 22enne

Una giovane agente di polizia aggredita durante una lite tra due famiglie rom nei corridoi della Corte d’appello di Roma. La poliziotta, secondo quanto apprende LaPresse, ha riportato la frattura di un dito. Per l’episodio è stata arrestata una ragazza di 22 anni, residente nel campo di via Candoni, accusata di violenza e lesioni a pubblico ufficiale. La tensione tra i due gruppi è esplosa mentre i familiari attendevano l’inizio di un processo che vedeva coinvolti i due nuclei. Fuori dalle aule, le parti hanno iniziato a fronteggiarsi, arrivando alle mani. Gli agenti in servizio al commissariato Palazzo di Giustizia sono intervenuti per riportare la calma, ma una giovane poliziotta è stata aggredita dalla ventiduenne. Per l’agente, in servizio al commissariato interno al tribunale, si è reso necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso. La ragazza è stata arrestata.