Telefonata tra Papa Leone XIV e Putin, Prevost: “Serve una tregua”

Papa Leone XIV oggi ha avuto una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, tre giorni dopo l’operazione a cui si è sottoposto per rimuovere un tumore ai polmoni. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Nel corso del colloquio telefonico il Pontefice “ha espresso viva preoccupazione per la grave situazione umanitaria nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, chiedendo una tregua per consentire l’arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l’evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile”, prosegue la sala stampa vaticana. “Il Santo Padre ha infine ribadito l’impegno della Santa Sede a favore del dialogo e della pace”.

Putin a Papa Leone: “Importante la cooperazione tra Russia e Vaticano”

Putin, durante la telefonata, “ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra Russia e Vaticano per promuovere i valori spirituali e morali che uniscono, nonché per proteggere i cristiani e i luoghi sacri cristiani in diverse regioni del mondo. Entrambe le parti hanno ribadito il proprio interesse a proseguire il dialogo tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana”, si legge nella nota diffusa dal Cremlino.

Putin a Papa Leone: “Grazie per la disponibilità a risolvere il conflitto”

Inoltre, “nel corso dello scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina”, il numero uno di Mosca “ha ringraziato il Papa per la disponibilità a contribuire alla risoluzione del conflitto e per gli sforzi intrapresi sul piano umanitario”, fa sapere ancora il comunicato del Cremlino.

La guerra in Ucraina e i rapporti tesi tra Trump e Zelensky

Il dialogo tra Prevost e il leader del Cremlino è arrivato in un periodo critico per l’Ucraina, sempre più colpita dai raid di Mosca. Inoltre nelle ultime settimane Donald Trump sembra essersi avvicinato a Putin (con cui ha siglato un accordo per il diesel) e allontanato da Volodymyr Zelensky, con cui i rapporti, ormai, sono sempre più tesi. Solo questa mattina il presidente statunitense ha definito il suo omologo ucraino come “una persona con non conviene avere a che fare. Non sono un grande fan di Zelensky. Hanno distrutto quel Paese”, ha detto Trump in un’intervista a Newsmax. “Trovo che sia più difficile trattare con Zelensky che con Putin”.