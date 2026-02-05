Olimpiadi 2026, i fratelli Cerea chef della cena di gala a Milano. La Fabbrica del Vapore è ‘zona rossa’

Tutto pronto per la cena di gala a Milano che darà il via ‘istituzionale’ alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Massima riservatezza alla Fabbrica del Vapore per la cena in programma questa sera, alla vigilia delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nulla deve trapelare: il menù è top secret e a tutti i camerieri e al personale di sala è stato ordinato di sigillare i cellulari con adesivi per impedire qualsiasi foto o video. L’evento, blindatissimo, riunirà circa 450 ospiti, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, capi di Stato delle nazioni partecipanti, ministri e diplomatici.

I fratelli Cerea ai ‘fornelli’

Ai fornelli Enrico e Roberto Cerea, alla guida del tristellato Da Vittorio di Brusaporto, vicino Bergamo. Una foto postata da Enrico mentre porta la Fiaccola Olimpica a Bergamo è un gesto simbolico che vale come una firma sul menù.

La famiglia Cerea è una delle dinastie più influenti della ristorazione italiana. Il ristorante Da Vittorio, nato nel 1966 per volontà di Vittorio e Bruna Cerea, è oggi un gruppo strutturato che unisce alta cucina, ospitalità e catering d’eccellenza. A occuparsi del ristorante sono la signora Bruna e i cinque figli: Enrico (detto Chicco) e Roberto (detto Bobo) come chef; Francesco alla cantina e alla ristorazione esterna; Rossella responsabile dell’ospitalità nel ristorante e nella Dimora; Barbara alla guida di Cavour 1880, il caffè-pasticceria di Bergamo Alta.

Hanno cucinato anche per Elisabetta II e Obama

Quando l’Italia deve rappresentarsi a tavola in contesti istituzionali, i Cerea sono spesso coinvolti. Nel loro curriculum figurano la cena di gala per Barack Obama a Milano nel 2017, il ricevimento per Tina Turner in Costa Azzurra e quello per la visita della regina Elisabetta a Milano.

E se il menù resta segreto, sul possibile piatto simbolo il sospetto è quasi automatico: i paccheri alla Vittorio – paccheri di Gragnano con pomodoro fresco, basilico e Grana Padano – sono la firma gastronomica del gruppo e il piatto più richiesto anche nei banchetti ufficiali.

Scatta la zona rossa alla Fabbrica del Vapore

Scatta intanto la zona rossa a Milano intorno alla Fabbrica del Vapore, dove questa sera è prevista la cena dei Capi di Stato delle delegazioni olimpiche, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le strade tra piazzale Baiamonti, Monumetale, Cenisio e via Bramante sono transennate e chiuse al traffico di macchine e pedoni fino alle 24. Deviate le corse di tram e autobus, disagi e rallentamenti per la circolazione delle macchine nelle strade attorno alla zona rossa.