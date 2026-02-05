Olimpiadi 2026, domani la cerimonia d’apertura a Milano: JD Vance atterrato a Malpensa

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa in occasione dell’apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Vance è arrivato con la moglie Usha e i loro figli ed è stato accolto da alcuni funzionari, tra cui l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. Alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina in programma domani, il vicepresidente guiderà una delegazione statunitense che include la moglie Usha Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, arrivato poco prima di Vance a Malpensa, e l’ambasciatore Fertitta. Faranno parte della delegazione anche alcuni ex medagliati olimpici, tra cui le sorelle giocatrici di hockey Jocelyne Lamoureux-Davidson e Monique Lamoureux-Morando, il pattinatore di velocità Apolo Ohno e il pattinatore artistico Evan Lysacek.
In occasione delle Olimpiadi invernali, il contributo dei volontari appartenenti all’Associazione Nazionale Alpini si distingue per qualità, preparazione e consapevolezza del ruolo svolto a servizio del bene comune. Ogni giorno sono circa 1.000 i volontari operativi, impiegati nelle otto diverse località olimpiche, a supporto dell’organizzazione e della sicurezza dell’evento.A differenza di altre forme di volontariato, gli appartenenti all’ANA arrivano a questo impegno dopo un percorso formativo strutturato.Normalmente, infatti, i volontari alpini seguono corsi e aggiornamenti in ambito di sicurezza, protezione civile e sanità, maturando competenze operative che si consolidano nel tempo.In vista dell’appuntamento olimpico, tale preparazione è stata rafforzata grazie a un percorso formativo specifico curato dagli Alpini della Joint Task Force Olimpica, con personale in prevalenza proveniente dalla Scuola Militare Alpina di Aosta e dal 6° Reggimento Alpini di Brunico. Un addestramento mirato, pensato per rispondere alle esigenze peculiari di un grande evento internazionale in ambiente montano e invernale.Il programma ha incluso moduli sulla sicurezza in ambiente innevato, l’uso dei sistemi radio, l’assistenza alle persone con disabilità, un corso con lo psicologo, la formazione sulla pubblica informazione, oltre a un addestramento fisico specifico per verificare e migliorare la presenza operativa in condizioni climatiche rigide e fisicamente impegnative.Questo percorso ha dato vita a volontari consapevoli e pienamente integrati: nel sistema olimpico, nella struttura della Difesa e nel lavoro interistituzionale. Donne e uomini che saranno riconoscibili anche grazie a uniformi tecniche efficaci e visivamente identitarie, capaci di operare in squadra, efficienti sul piano fisico e personale, affidabili sotto il profilo umano e professionale.I volontari sono alloggiati senza alcuna spesa personale, in campus e villaggi appositamente realizzati in tempi rapidi nelle immediate vicinanze dei luoghi di gara: una soluzione logistica curata dall’organizzazione che consente ai volontari di concentrarsi sul servizio assegnato.Volontari Ana utili, dunque, non solo per le competenze espresse, ma per la qualità del servizio reso: una testimonianza concreta di come preparazione, spirito alpino e senso di responsabilità possano tradursi in un contributo autentico e qualificato al bene comune.
Sono attesi a Milano nella tarda mattinata il vicepresidente degli Stati Uniti d’America, JD Vance e il Segretario di stato Marco Rubio. Misure di sicurezza imponenti sono state messe in campo attorno all’albergo del centro che li ospita per garantirne la sicurezza: forze dell’ordine italiane e statunitensi presidiano la zona, tiratori scelti sono piazzati sui tetti, le auto parcheggiate nei pressi dell’albergo rimosse, marciapiedi transennati e interdetti al passaggio.
Esordio con vittoria per Stefania Costantini e Amos Mosaner nel doppio misto del clurling, ai Giochi Invernali di Milano Cortina. I due azzurri, campioni olimpici a Pechino 2022, hanno sconfitto la Corea del Sud per 8-4 dopo 7 end. Costantini e Mosaner torneranno sul ghiaccio del Cortuna Curling Olympic Center questa sera contro il Canada.
“Le sensazioni della vigilia? Una continua emozione, siamo connessi con tutte le discipline perché l’organizzazione viaggia su un binario e le squadre vanno su un altro binario. Siamo orgogliosi di quello che stiamo vedendo intorno, che stiamo arrivando pronti, come è caratteristica degli italiani. Questa è la quarta Olimpiade che organizziamo e stiamo dimostrando ancora una volta le nostre capacità organizzative ma soprattutto la nostra accoglienza, il nostro entusiasmo nell’accogliere tutti quanti, l’ospitalità in un paese che è unico al mondo. Lo dico convinto da italiano che è nato a Napoli, è cresciuto a Milano, ha sposato una fiorentina e vive a Roma. Quindi lo dico da italiano”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Villaggio Olimpico di Milano. “L’approccio alle gare come sempre ti rende teso però io sono convinto perché non è che ci arriviamo così per caso e improvvisando ci arriviamo con un percorso dove le federazioni, gli atleti, gli staff tecnici, logistici i due presidenti federali, il centro di preparazione olimpica e tutto l’istituto di medicina e il supporto anche scientifico è stato fatto quando tu hai fatto tutte queste cose. E’ vero che il giorno prima degli esami devi essere teso ma è quella giusta tensione che ti deve spingere a superare il limite che ogni volta dobbiamo superare per essere protagonisti”, ha aggiunto. Nella prima giornata abbiamo già in campo azzurri nel curling e poi oggi pomeriggio le ragazze dell’hockey. “Questo esordio del curling può essere un buon auspicio, vediamo sono curioso di vedere le nostre ragazze. Ho parlato con la loro tecnica sono molto concentrate e se non ricordo male incontriamo la Francia. Sarebbe proprio bello iniziare anche con le donne questa sfida non la chiamo mai avventura, questa sfida olimpica perché dobbiamo rendere fieri tutti i giorni gli italiani, le italiane che ci seguono e poi anche tutto il mondo. Voi ci avete detto che saremo più di 2 miliardi a 8 a seguire queste Olimpiadi quindi un valore aggiunto per tutto il nostro paese”, ha detto Buonfiglio. “Record medaglie? Noi giochiamo per fare bella figura quindi quando vuoi fare bella figura devi fare meglio”, ha concluso.
“Questa mattina attiviste e attivisti di Greenpeace Italia hanno posizionato una grande installazione raffigurante i cinque cerchi olimpici che colano petrolio e la scritta ‘Sponsored by Eni’ in Piazza del Duomo a Milano, dove in serata è atteso l’arrivo della fiamma olimpica. Gli attivisti, che hanno mostrato striscioni con la scritta ‘Fuori dai giochi le aziende inquinanti’, contestano la presenza tra i principali sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 del colosso del petrolio e del gas Eni, le cui emissioni di gas serra minacciano la sopravvivenza della stagione invernale e dei Giochi stessi”. E’ quanto si legge in una nota di Greenpeace.”È assurdo che fra i principali partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina figurino aziende che, con le loro emissioni fuori controllo, rischiano di far scomparire il ghiaccio e la neve da cui dipendono le Olimpiadi Invernali”, dichiara Federico Spadini della campagna Clima di Greenpeace Italia. “Eni è fra i principali responsabili al mondo della crisi climatica e non è accettabile che le sue operazioni di greenwashing inquinino i valori olimpici del rispetto per le persone e l’ambiente. Chiediamo al Comitato Olimpico Internazionale di interrompere tutte le sponsorizzazioni e partnership con le aziende del gas e del petrolio, a partire da Eni, per salvaguardare i Giochi Olimpici presenti e futuri”.”Sabato 7 febbraio, sempre a Milano, Greenpeace Italia si unirà anche al corteo nazionale indetto da movimenti e organizzazioni della società civile contro l’impatto ambientale, economico e sociale dei Giochi Invernali di Milano Cortina”, si legge ancora nella nota.
“Vincere per me è fondamentale, ma c’è anche molto altro”. Così l’azzurro di sci Giovanni Franzoni nel corso di una intervista a ‘Credere’, settimanale del Gruppo Editoriale San Paolo, che gli dedica la copertina nel numero da oggi in edicola.Un piccolo grande uomo di cui lo sci alpino aveva bisogno, scrive il giornale: “Non ho mai avuto molta autostima, ho coltivato sempre il dubbio anche confrontandomi nello sport con persone più forti. Sullo scii – racconta Franzoni – divento super competitivo, ma nella vita ho sempre preferito essere gentile, educato rispettoso”. Di famiglia religiosa, la fede ha sempre fatto parte della loro vita: “Quando andavamo a scuola dovevamo portare il librettino delle preghiere da imparare a memoria: la più difficile? Il Salve Regina, quanto era lunga… ma ora la so!”, scherza Giovanni. Anche il parroco di Moniga del Garda e noto fumettista gli dedicò una vignetta con scritto ‘Il Signore scia con te’. “Appena possiamo andiamo tutti a Messa e poi si mangia una pizza. È un modo per restare vicini e restare ancorati a una sana normalità, in mezzo al caos”, dice. E sulla parabola che gli è rimasta più impressa spiega: “Quella della pagliuzza e della trave. Penso a chi giudica da lontano noi atleti. Io cerco di non giudicare mai, perché so quanto impegno ci mettono”. Infine, sull’amico e quasi fratello Matteo Franzoso recentemente scomparso, confida: “Lo sento vicino e come ho detto fin dall’inizio lui scierà sempre con me nel cuore. Perché sono sicuro ci rincontreremo. Se non pensassi che fosse possibile, nulla avrebbe senso”.
L’Italia si prepara ad ospitare i XXV Giochi olimpici e i XIV Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Dietro atleti e tifosi, però, si muove una macchina complessa e silenziosa: quella della sicurezza, il cui coordinamento è affidato a livello centrale al Dipartimento della Pubblica sicurezza e, sul territorio, alle Prefetture e Questure. A fare da collegamento tra chi si occuperà di sicurezza saranno, in particolare, le Questure delle province interessate alle gare attraverso le Soi (Sale operative interforze), che gestiranno tutto l’apparato di ordine e sicurezza pubblica. Dall’afflusso delle delegazioni estere agli atleti, fino alla gestione dei tantissimi tifosi in arrivo da ogni parte del mondo per assistere a queste Olimpiadi, il tutto nella massima sicurezza.La Polizia di Stato metterà in campo un articolato e polivalente dispositivo, utilizzando tutte quelle che sono le sue specificità di impiego e le varie Specialità. Ai poliziotti delle volanti e dei Reparti prevenzione crimine sarà affidato il compito di garantire il controllo del territorio e, insieme a quelli dei Reparti mobili, la vigilanza nelle zone interessate dalle competizioni sportive. Con migliaia di atleti e spettatori in movimento, poi, la viabilità e la sicurezza sulle tratte stradali e autostradali sarà affidata alla Polizia stradale; gli aeroporti e le stazioni ferroviarie saranno punti di accesso per i visitatori e per le delegazioni di sportivi. Sarà lì che gli agenti della Polizia di frontiera e ferroviaria assicureranno il controllo dei flussi e la tutela dei viaggiatori negli scali aerei, sui treni ad alta velocità e sulle tratte regionali che collegano i poli olimpici.Tra l’altro, per l’occasione, è stato creato un nuovo punto Polfer alla stazione di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, snodo fondamentale per chi arriverà in treno e sarà diretto a Cortina d’Ampezzo.
Alla vigilia dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, sport e moda hanno intrecciato i loro mondi in un dialogo inedito: la prima sfilata Olimpica. L’Olympic Winter Fashion Showcase del Comitato Olimpico Internazionale, ospitato al Clubhouse 26 di Milano, ha svelato per la prima volta una selezione di divise, abbigliamento tecnico e outfit che gli atleti di tutto il mondo indosseranno dentro e fuori dalle competizioni.L’evento ha messo in luce il dialogo tra innovazione e stile, mostrando come tecnologie all’avanguardia si combinino con l’eleganza distintiva di ciascuna squadra. A presentare questi capi – si legge in una nota – sono stati gli stessi atleti Olimpici, che hanno sfilato con una selezione di look dei vari Comitati Olimpici Nazionali (NOC), sottolineando l’arte, la funzionalità e lo stile che caratterizzano i Giochi Invernali.Ad aprire l’evento è stata la sfilata della collezione composta da 26 modelli unici, realizzati dagli studenti dell’Accademia di Brera. Ispirati ai movimenti degli sport invernali, ai poster vintage di Cortina d’Ampezzo, ai kit Olimpici storici e ai celebri cerchi, i giovani creativi hanno sapientemente intrecciato tradizione e modernità, catturando lo spirito dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I capi sono stati indossati dagli studenti della MD Model Academy, creando un legame tra i talenti emergenti con la legacy di Milano Cortina 2026. Dopo i capi realizzati dagli studenti dell’Accademia di Brera, ha sfilato in passerella l’ Olympic Collection, una linea di abbigliamento quotidiano ispirata ai Giochi. Dai micro fleece con zip al collo ai giubbotti in raso off-white, la collezione fonde spirito sportivo e stile contemporaneo, celebrando i cerchi Olimpici. A chiudere lo show, la sfilata delle atlete e degli atleti che indossavano i look dei Comitati Olimpici Nazionali.Con 2.900 atleti provenienti da 92 Paesi, Milano Cortina 2026 si prepara a diventare una straordinaria celebrazione di sport, eleganza e creatività italiana. I Giochi prenderanno ufficialmente il via il 6 febbraio 2026 con una Cerimonia di Apertura destinata a restare nella memoria collettiva. Sono ancora disponibili biglietti sia per questo evento unico sia per molte competizioni. Gli appassionati di tutto il mondo potranno vivere l’atmosfera, l’eleganza e l’accoglienza dei Giochi attraverso i broadcaster ufficiali, esperienze immersive in città e le venue di gara.
Le Nazionali di sci alpino della Norvegia hanno scelto Andalo, in Trentino, per mettere a punto le gare olimpiche di Milano Cortina. Presente anche Aleksander Aamodt Kilde, vincitore di un argento e di un bronzo olimpici, che ha annunciato la volontà di saltare i Giochi per puntare alla prossima stagione e ai Mondiali 2027. Domani gli ultimi allenamenti e poi la partenza per le sedi di gara. Intanto anche oggi allenamenti in particolare della formazione femminile con in prima fila Thea Stjernesund, Bianca Bakke Westhoff, Madelein Sylvester Davik e Mina Holtmann. Per il quartetto femminile l’esordio assoluto ad Andalo non è passato inosservato e molti turisti hanno fatto la fila per il tradizionale rito della foto ricordo anche perché la squadra ha indossato la nuovissima divisa ufficiale olimpica.
Vance seguirà le orme degli ex vicepresidenti Joe Biden, che ha partecipato alle Olimpiadi invernali di Vancouver nel 2010, e Mike Pence, che si è recato a Pyeongchang, in Corea del Sud, nel 2018. L’ex vicepresidente Kamala Harris non partecipò invece alle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino perché l’amministrazione Biden non inviò alcun funzionario diplomatico in segno di boicottaggio per motivi legati ai diritti umani. Dopo l’Italia, Vance si recherà in Armenia e Azerbaigian, dove Trump gli ha affidato il compito di portare avanti un accordo volto a porre fine a quattro decenni di conflitto tra i due Paesi.