Ucraina, Witkoff e Kushner presto a Mosca. Peskov: “La guerra finirà con la vittoria della Russia”

Gli inviati Usa Steven Witkoff e Jared Kushner si recheranno presto a Mosca e il dialogo Russia-Usa sulla risoluzione della crisi ucraina proseguirà. A dare la notizia è stato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, che ne ha parlato in un’intervista rilanciata dall’agenzia di stampa russa Tass. “Prima o poi, credo abbastanza presto, i nostri colleghi Steve Witkoff e Kushner verranno a Mosca”, ha osservato Ushakov. “Continueremo il nostro dialogo con loro”, ha aggiunto. Dichiarazioni che seguono l’apertura arrivata ieri sera da Vladimir Putin, che aveva parlato di una guerra prossima alla fine e della preferenza per l’ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore tra Russia e Unione europea.

Allo stesso tempo, però, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista ha espresso fiducia nel trionfo russo contro Kiev. “L’operazione militare speciale in Ucraina si concluderà sicuramente con una vittoria“, ha affermato il portavoce secondo quanto riporta la Tass. Insomma, uno scenario tutto in divenire.

Il Cremlino: “Le truppe di Kiev dovranno lasciare il Donbass”

La Russia non farà marcia indietro sulla sua richiesta che le truppe di Kiev si ritirino dalla regione del Donbass. È quanto ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Finché (l’Ucraina ndr.) non compirà questo passo, potremo tenere ancora diversi cicli, decine di cicli (di negoziati ndr.), ma rimarremo bloccati al punto di partenza“, ha affermato Ushakov.

Mosca accusa Kiev: “Oltre mille violazioni del cessate il fuoco”

Sul campo, Mosca accusa Kiev di avere violato la tregua mediata dagli Stati Uniti. Il ministero russo della Difesa nel suo briefing quotidiano ha accusato Kiev di aver commesso più di 1.000 violazioni del cessate il fuoco, affermando che le forze ucraine hanno attaccato obiettivi civili in diverse regioni russe e hanno sferrato attacchi contro postazioni militari russe in prima linea. L’esercito russo “ha risposto con la stessa moneta” alle violazioni del cessate il fuoco”, ha dichiarato il ministero.

Due persone sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti ucraini nella parte della regione ucraina di Kherson occupata dalla Russia, secondo quanto riferito da Vladimir Saldo, il leader della zona insediato da Mosca. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato venerdì che la Russia e l’Ucraina avevano acconsentito alla sua richiesta di un cessate il fuoco da sabato a lunedì in occasione del Giorno della Vittoria, cioè la celebrazione russa che segna la sconfitta della Germania nazista.

L’Ucraina denuncia attacchi russi a Zaporizhzhia e Kherson

Dal canto suo, l’Ucraina ha riferito che nelle ultime 24 ore una persona è rimasta uccisa e altre sono rimaste ferite a causa di attacchi russi con droni e artiglieria. Pur affermando che la Russia ha lanciato attacchi, i funzionari ucraini si sono astenuti dall’accusare esplicitamente Mosca di avere violato il cessate il fuoco mediato dagli Usa entrato in vigore sabato. Ivan Fedorov, capo della regione sud-orientale ucraina di Zaporizhzhia, ha dichiarato che una persona è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite a causa di attacchi di artiglieria e droni nelle ultime 24 ore. Oleksandr Prokudin, capo della regione ucraina di Kherson, ha dichiarato che 7 persone sono rimaste ferite sempre nelle ultime 24 ore. Inoltre 5 persone sono rimaste ferite quando un attacco con droni russi ha danneggiato un condominio di 9 piani nel distretto industriale della seconda città più grande dell’Ucraina, ha dichiarato sabato sera Oleh Syniehubov, capo dell’amministrazione regionale di Kharkiv. L’aviazione ucraina ha dichiarato di aver abbattuto o distrutto tutti i 27 droni da attacco e droni esca lanciati dalla Russia durante la notte.