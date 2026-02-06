Cerimonia apertura Olimpiadi 2026, inizia lo show. Pausini canta l’inno, Mariah Carey fa ‘Volare’ San Siro

Prende il via alle 20 la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nella doppia sede di Milano, allo stadio di San Siro, e di Cortina. Attese le delegazioni degli atleti e decine di autorità da tutto il mondo, che sono state già protagoniste di un ricevimento a Palazzo Reale a Milano.
In un post su X in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres ha invitato “tutte le parti in conflitto a rispettare la tregua olimpica”. “Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono un faro di speranza. Una celebrazione del potenziale umano: del lavoro di squadra, del fair play e del rispetto reciproco”, ha affermato.
Grande emozione quando Pierfrancesco Favino dà corpo ai versi de ‘L’Infinito’ di Giacomo Leopardi durante la Cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina. Il celebre attore trasforma la poesia in un’esperienza condivisa e collettiva. Parola e musica si intrecciano in un momento di ascolto comune: la poesia diventa spazio, la musica diventa paesaggio.
Il vicepresidente americano JD Vance è giunto in tribuna autorità allo Stadio di San Siro dove è in corso la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina. Vance è seduto a due posti di distanza dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha al suo fianco la presidente del Cio, Kirsty Coventry.
L’Inno Nazionale italiano risuona contemporaneamente nelle due città ospitanti la cerimonia inaugurale di Milano Cortina, costruendo un unico momento condiviso tra le due città. A Milano, Laura Pausini apre l’esecuzione, dando avvio al canto dell’Inno nello stadio. A Cortina, un coro di montagna ne raccoglie e amplifica la forza emotiva, estendendo il suono nello spazio urbano e montano.
Non poteva mancare un omaggio a Giorgio Armani nel corso della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Tre gruppi di modelle sfilano indossando creazioni disegnate dal grande stilista recentemente scomparso: verde, bianco e rosso diventano movimento, trasformando la bandiera italiana in un’immagine vivente. È un momento di riconoscimento collettivo, un omaggio alla moda italiana e all’eleganza senza tempo di uno dei suoi protagonisti più celebrati. Dalle file delle modelle emerge la portabandiera di Milano, Vittoria Ceretti: una figura legata al mondo della moda, scelta per rappresentare lo spirito creativo e contemporaneo della città. È lei a portare la Bandiera Nazionale fino al palco protocollare, dove il vessillo viene affidato al Corpo dei Corazzieri.
L’attrice Charlize Theron, Ambasciatrice di Pace dell’ONU, prenderà la parola con un messaggio di speranza ispirato a Nelson Mandela che attraversa confini e generazioni, alla Cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina. Presente anche Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e prima donna italiana negli equipaggi della Stazione Spaziale Internazionale. Cristoforetti porta in scena un Sole luminoso che accende simbolicamente il firmamento.
Nella tribuna d’onore di San Siro prendono posto il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, dando avvio a un momento protocollare di forte valore simbolico. Mattarella è stato accolto da un autentico boato dello stadio di San Siro, verso cui si è rivolto con un cenno di saluto sorridente. Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici Invernali, il protocollo si svolge simultaneamente in due città ospitanti: Milano e Cortina. Il momento istituzionale diventa parte integrante della narrazione della Cerimonia, traducendo visivamente il concetto di Armonia come connessione tra territori, persone e valori. Milano e Cortina non sono semplici scenari, ma poli narrativi complementari.
“Lottiamo per l’oro e ancora di più per la pace”. Lo ha detto il Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in un messaggio registrato andato in onda sugli schermi dello stadio di San Siro nella ‘pre cerimonia’ dei Giochi Olimpici di Milano Cortina.
Alla Cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina un caleidoscopio di colori accoglie al centro della scena Mariah Carey, grande diva internazionale che, in un abito disegnato da Fausto Puglisi, interpreta Nel Blu, dipinto di Blu di Domenico Modugno, seguito da uno dei suoi brani più iconici, ‘Nothing Is Impossible’, canzone simbolo dello spirito sportivo. La sua voce diventa punto di convergenza: luce, movimento e colore si raccolgono attorno a una presenza iconica, componendo un’immagine di Armonia che nasce dall’incontro tra immaginazione italiana e dimensione globale.
Lo Stadio di San Siro è il cuore scenico di ‘ARMONIA’, questo il tema della Cerimonia di Apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina. L’azione nello stadio comincia con un tributo alla Bellezza Italiana e ad Antonio Canova, massimo esponente del Neoclassicismo e figura chiave nella costruzione di un’idea di bellezza che ha influenzato l’arte occidentale in tutto il mondo. Il mito di Amore e Psiche in scena diventa racconto simbolico di attrazione. Lo Stadio si trasforma in un museo vivente. Sul Field of Play, una costellazione di teche espositive accoglie 70 performer dell’Accademia del Teatro alla Scala, uomini e donne immobili come statue, sospesi in una dimensione senza tempo. Accanto ai corpi emergono quattro grandi elementi scenici.
Omaggio a tre dei grandi maestri della musica lirica italiana – Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Gioachino Rossini – nella cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milanop Cortina con una ‘Sinfonia della Fantasia’, interpretata da un gruppo di Note danzanti. Il colore invade la scena, trasformandola in un caleidoscopio di immagini. La creatività italiana prende forma in una sfilata di icone – dalle grandi invenzioni alla cucina, dall’architettura alla moda e al design, fino allo spettacolo – con un omaggio a una delle sue protagoniste più amate, Raffaella Carrà, cantante attrice, ballerina e presentatrice che ha rivoluzionato il linguaggio dell’intrattenimento in Italia. L’Italia si accende di musica e colore.
E’ iniziata la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. La Cerimonia si apre con un un video, un racconto per immagini e suoni che restituisce l’essenza dell’Italia e dell’Armonia che la abita. È un’Italia illuminata dal sole, accarezzata dalla neve, autentica e imperfetta, capace di trasformare la semplicità in linguaggio e la vita di ogni giorno in Armonia. Lo zero si trasforma infine nella ‘O’ di Armonia, segnando l’inizio della Cerimonia.
Stadio di San Siro tutto esaurito per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Sono in 67mila sugli spalti dello stadio milanese, con gli ultimi tagliandi staccati proprio sul filo di lana. E’ il miglior risultato di sempre per una Olimpiade invernale. Presenti allo stadio appassionati da tutto il mondo, che sono arrivati allo stadio tutti colorati fin dal primo pomeriggio. Immagini di passione e fratellanza, con tifosi americani e cinesi, francesi e tedeschi, tutti insieme arrivare colorati a San Siro con tanto di foto e selfie tutti insieme.
Il Pre Show anima lo Stadio di San Siro, in vista della Cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina. Il Pre-Show è condotto da Marco Maccarini con Brenda Lodigiani. In scena musica, e momenti di intrattenimento, con il dj set del duo italiano di Merk e Kremont. Subito dopo sui maxi schermi è apparso un video messaggio del Segretario Generale dell’ONU il portoghese António Guterres che celebra i Giochi come “esempio di unione globale”.
C’è anche il Segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. E’ la prima volta nella storia che un Segretario di Stato del Vaticano presenzia ad una cerimonia delle Olimpiadi.
L’Italia Team è arrivato a San Siro per la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina.
Nel video prologo alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scende dal tram e si accorge che è stato condotto da un autista d’eccezione: Valentino Rossi in perfetta divisa da tranviere. Con un saluto al pluricampione mondiale di motociclismo si conclude il viaggio di questo tram davvero speciale.
Dal video prologo alla cerimonia, il Presidente Mattarella fa il suo ingresso nello stadio per andarsi a sedere in tribuna al fianco della Presidente del Cio, Kirsty Coventry. La cerimonia di apertura dei giochi è ora pronta a partire.
Mattarella in tram alle Olimpiadi. E’ l’entrata, a sorpresa del Presidente della Repubblica, che caratterizza il prologo della cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026. Un filmato che vede il Capo dello Stato seduto come un comune cittadino, su un tram su cui salgono e scendono comuni cittadini, ma anche passeggeri speciali: gli orchestrali del Teatro La Scala o atlete e atleti con gli sci.
Per questo filmato che ha inaugurato le Olimpiadi gli organizzatori hanno scelto la chiave del racconto low profile, una normalità calda e familiare e una punta di autoironia presidenziale. Ma niente a che vedere con filmati spettacolari di altre edizioni olimpiche.
Il tram numero 26, chiaro riferimento all’anno dei Giochi, fa un percorso notturno per una Milano quasi fatata, toccando i luoghi più simbolici della città. All’interno si vede il Presidente della Repubblica che interagisce con due bambine a cui è caduto un pupazzetto mascotte dei giochi olimpici, che raccoglie lui stesso da terra, e poi prima di scendere alla fermata dello Stadio Meazza, capolinea del percorso.
I’Italia Team sta lasciando il villaggio direzione San Siro. Saranno 146 gli atleti dell’Italia Team che sfileranno nella cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Così suddivisi: a San Siro, guidati dai portabandiera Arianna Fontana e Federico Pellegrino e con il Segretario Generale del CONI e capo missione Carlo Mornati, sfileranno 70 atleti di cinque discipline (short track, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, hockey e sci di fondo); a Cortina, guidati dagli alfieri Federica Brignone e Amos Mosaner, saranno 35 gli atleti di quattro discipline (curling, sci alpino, skeleton e slittino); a Predazzo sfileranno 13 atleti di tre discipline (salto con gli sci, sci di fondo e combinata nordica), mentre a Livigno saranno 28 di quattro discipline (sci alpinismo, sci alpino, freestyle e snowboard).