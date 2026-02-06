Cerimonia apertura Olimpiadi 2026, inizia lo show. Pausini canta l’inno, Mariah Carey fa ‘Volare’ San Siro

Le due cerimonie inaugurali a Milano e Cortina

Prende il via alle 20 la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nella doppia sede di Milano, allo stadio di San Siro, e di Cortina. Attese le delegazioni degli atleti e decine di autorità da tutto il mondo, che sono state già protagoniste di un ricevimento a Palazzo Reale a Milano.