Olimpiadi 2026, Mattarella al Villaggio Olimpico – La visita in 10 foto

Alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, che si apriranno domani, oggi 5 febbraio è stato il giorno della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Villaggio Olimpico. Mattarella ha spronato gli atleti: “È un grande piacere incontrarvi. Ci siamo. State per cominciare. Naturalmente, alla vigilia dell’apertura, non posso non ricordare che, per tutte voi e tutti voi che siete qui, questo è già un grande successo. Essere stati selezionati, essere in squadra, prendere parte alle Olimpiadi è già un traguardo di estrema importanza, un successo autentico, importante”. “Presumo anche – ha aggiunto – che non siate appagati da questo, che affronterete le competizioni con l’intenzione di avere altri risultati, altri successi ulteriori. Ma non va mai dimenticato che la partecipazione è il primo importante traguardo e risultato. Poi naturalmente la competizione con atleti da ogni parte del mondo, sarà entusiasmante, sarà anche stimolante. Io credo che ognuno di noi, ognuna di voi, ognuno di voi ricorda che la prima competizione è con se stessa e con se stessi, con i propri limiti, per superarsi, per migliorarsi, e poi c’è a fianco quella con gli altri partecipanti”. Mattarella ha poi pranzato con gli atleti.

Ecco la visita del presidente in 10 foto.