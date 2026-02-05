Olimpiadi 2026, Mattarella a pranzo con gli azzurri: ecco il menù

Tutto pronto per il via delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi 5 febbraio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in visita al Villaggio Olimpico per salutare gli atleti azzurri, con cui poi si è intrattenuto a pranzo.

Gli atleti delle Olimpiadi di Milano Cortina hanno consegnato al presidente Mattarella una giacca dell’Italia con il suo nome. Il capo dello Stato ha poi visitato gli uffici e le residenze degli atleti prima di recarsi alla mensa del Villaggio Olimpico.

“Ci auguriamo – ha detto Mattarella agli azzurri – che siano tante le medaglie, naturalmente, il presidente Buonfiglio se lo augura, fortemente, e tutti quanti in Italia ce lo auguriamo. Ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, come sempre è avvenuto da parte delle nostre atlete e dei nostri atleti nelle Olimpiadi. Con impegno, dando tutto se stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri”. In una “competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza e di amicizia, di umanità, di serietà”.

Il pranzo di Mattarella con gli atleti: ecco il menù

Ecco il menù offerto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del suo pranzo al villaggio olimpico con gli atleti azzurri impegnati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026:

Lasagna zucca e formaggio

Pesce spada alla griglia

Verdure al vapore

Torta di mele

Pere, mele e mandarini

Il capo dello Stato, a quanto apprende LaPresse, ha pranzato seduto tra gli azzurri dello short track Arianna Fontana e Pietro Sighel. Al suo tavolo solo atleti, di fronte a lui la figlia Laura Mattarella tra gli atleti del pattinaggio, Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto.