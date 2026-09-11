Caso Delmastro, la Procura di Roma solleva conflitto di attribuzione contro la Camera per il no a uso chat

La Procura di Roma formalizzerà e invierà alla Consulta un ricorso per sollevare i conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati, a fronte del diniego del 5 agosto scorso sull’utilizzo delle chat dell’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

L’iniziativa è del procuratore capo Francesco Lo Voi e del sostituto Lorenzo Del Giudice della Dda, e punta a ottenere l’annullamento della decisione parlamentare che ha rifiutato l’acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono di Caroccia. Caroccia è indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell’inchiesta sulla “Bisteccheria d’Italia”, dove Delmastro era titolare una quota.