Olimpiadi 2026, al via anche il ‘FantaOlimpiadi’: ecco come si fa a partecipare

In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prende il via FantaOlimpiadi, il fantasy game dedicato ai Giochi, ideato da Quelli di FantaSanremo.

L’iniziativa propone un modo diverso di seguire le competizioni, affiancando alla visione delle gare un’esperienza di gioco che accompagna l’intero programma Olimpico e Paralimpico. Attraverso FantaOlimpiadi, gli utenti possono vivere ogni gara con maggiore coinvolgimento, trasformando i risultati sportivi in una sfida condivisa basata su strategia, intuizione e passione per lo sport.

Jody Cecchetto sarà la voce delle FantaOlimpiadi per tutta la durata dell’evento: volto ufficiale di Milano Cortina 2026 per questa iniziativa, accompagnerà il pubblico con contenuti dedicati e di approfondimento.

FantaOlimpiadi: come partecipare

Partecipare è immediato: collegandosi al sito fanta-olimpiadi.com, è possibile creare la propria delegazione scegliendo alcuni dei Paesi partecipanti ai Giochi e seguire l’andamento delle competizioni giorno dopo giorno. Il gioco consente inoltre di unirsi a leghe già attive o di crearne di nuove, favorendo il confronto e la condivisione dell’esperienza con amici, colleghi e familiari.Il sistema di punteggio riflette i risultati sportivi ottenuti durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, valorizzando medaglie, piazzamenti e prestazioni particolarmente significative. Bonus e meccaniche di gioco, definiti nel regolamento ufficiale, contribuiscono a rendere l’esperienza dinamica e coinvolgente lungo tutta la durata della manifestazione.

È inoltre prevista una finestra dedicata tra la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali e l’inizio dei Giochi Paralimpici Invernali, che consente di aggiornare le proprie scelte e accompagnare anche la fase paralimpica del programma sportivo. Le iscrizioni resteranno aperte fino alle 23.59 di sabato 14 marzo. Tutte le informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito ufficiale fanta-olimpiadi.com.