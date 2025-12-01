Sanremo 2026, è subito Fantasanremo: ecco i cantanti favoriti tra i big

Neanche il tempo di annunciare la lista dei 30 cantanti big in gara ed è già scattato il toto favorito del Festival di Sanremo 2026 (24-28 febbraio). Un leit motiv che, a colpi di previsioni e quotazioni, accompagnerà gli appassionati sino al gong della manifestazione canora.

I pronostici sui partecipanti

I primi a sbilanciarsi, come sempre, sono stati i bookmakers. Che vedono il duo Fedez-Masini in pole per la vittoria finale. La coppia – che lo scorso anno si è esibita nella serata cover con ‘Bella stronza – secondo la rilevazione di Agipronews – si gioca a 5 su Snai e Goldbet. Alle loro spalle ecco Tommaso Paradiso (pronto per la sua prima volta sul palco dell’Ariston) e Arisa. L’ex frontman dei The Giornalisti è fissato a 6, subito prima della cantautrice genovese. Tra gli outsider spicca il rapper Luché proposto a 11 come Ermal Meta. C’è, invece, curiosità per il ritorno di Malika Ayane, a cinque anni dall’ultima partecipazione, con l’artista milanese, terza nel 2015 in lavagna a 12. Non convince i bookmaker un ex vincitore come Francesco Renga, dato a 36, stessa quota di Raf, mentre chiude in lavagna Patty Pravo, all’undicesima partecipazione al Festival, quotata a 101.

Fantasanremo, gli organizzatori: “Occhio agli esordienti”

“Quella dei Big è una lista forte, almeno per noi”, spiega a LaPresse – da parte sua – Giacomo Piccinini del Fantasanremo, celebre fantasy game entrato ormai nella tradizione della kermesse. “Ci saranno tantissimi esordienti, conosceremo nuovi artisti”, osserva, “fare le quotazioni non è facile”. Possibili affari, per chi si cimenterà nel gioco, potrebbero arrivare proprio da chi sarà in gara per la prima volta, come “Samurai Jay, Bambole di pezza ed Eddie Brock. I più agguerriti sono invece Lda & Aka 7even che hanno già annunciato la loro vittoria al Fantasanremo”.

Le iscrizioni al Fantasanremo da gennaio

Le iscrizioni, annuncia Piccinini, “si potranno effettuare nella prima settimana di gennaio. Questo perché il Festival, rispetto al solito, è slittato di un paio di settimane. Le fantaquotazioni e il regolamento dovrebbero essere svelati, invece, già durante le feste di Natale forse dagli stessi artisti”. Come ogni anno il regolamento del Fantsanremo è destinato a cambiare, anche per quanto riguarda l’assegnazione di eventuali bonus. Nel 2025 diversi cantanti abbracciarono i co-conduttori per assicurarsi dei punti aggiuntivi, mentre “quest’anno – dice Piccinini – ci saranno sicuramente delle sezioni dedicate a chi non c’è più ma è stato un’icona del Festival e del Fantasanremo, come Vessicchio e Baudo. Ci saranno degli omaggi per loro, vedremo quali”.

Carlo Conti: “Omaggi per Baudo, Vessicchio e Vanoni”

Storici volti della manifestazione che saranno ricordati ufficialmente anche durante il Festival. “Omaggeremo sicuramente Pippo Baudo, che ci ha insegnato a fare Sanremo così come lo facciamo, Vessicchio e la Vanoni“, ha assicurato il direttore artistico, Carlo Conti, a Rtl. Nessuna paura per le attese polemiche che, per Conti “sono fondamentali per il Festival”. Che come sempre, oltre ai cantanti in gara, verrà sfilare grandi ospiti e co-conduttori: “Ma ancora non ci ho pensato”, ha tagliato corto il presentatore “prima la bistecca centrale, poi il contorno”.