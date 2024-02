Primo successo in discesa per la 27enne piemontese. Quinto posto per Laura Pirovano

Volano le ragazze dello sci azzurro nella discesa libera di Crans Montana, in Svizzera, anche senza l’infortunata Sofia Goggia. Trionfa per la prima volta nella specialità Marta Bassino che con il tempo di 1’26”84 ha preceduto la connazionale Federica Brignone, seconda a 54 centesimi. Sul podio anche la fenomenale svizzera Lara Gut-Behrami.

A completare la gara trionfale delle italiane anche il quinto posto di Laura Pirovano, l’11esimo di Teresa Runggaldier e il 15esimo di Nicol Delago.

