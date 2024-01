L'italiano a soli 5 centesimi dal trionfo. Terzo Odermatt, Paris al sesto posto

Dopo il secondo posto dell’anno scorso, che gli è valso il primo podio in carriera in Coppa del Mondo, Florian Schieder si ripete sulla mitica ‘Streif’ piazzandosi nuovamente secondo nella prima delle due discese libere di Coppa del Mondo in programma a Kitzbuehel. L’azzurro è andato a un soffio dal trionfo, con il tempo di 1’55″80, battuto solo dal francese Cyprien Sarrazin, che lo ha preceduto di 5 centesimi. Completa il podio Marco Odermatt, terzo a 34 centesimi dal vincitore. Nella top ten anche Dominik Paris, sesto a 58 centesimi da Sarrazin. Sabato è in programma la seconda discesa, con start alle 11.30.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata