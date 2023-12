L'azzurra si è imposta precedendo Vlhova e Shiffrin

Successo azzurro sulla neve del Canada. Federica Brignone ha vinto il gigante di Tremblant, valido per la coppa del mondo femminile di sci. L’azzurra, che aveva chiuso in testa la prima manche, si è imposta col tempo complessivo di 2’14”95 precedendo Petra Vlhova, staccata di 21 centesimi, e Mikaela Shiffrin, terza a 29 centesimi. Nella top ten altre due azzurre: Marta Bassino che ha chiuso al 6o posto e Sofia Goggia che ha terminato la gara al 7o posto. Con questa vittoria Federica Brignone raggiunge Sofia Goggia in vetta alla classifica delle vincitrici all time azzurre a quota 22 trionfi, dietro a loro Deborah Compagnoni con 16 affermazioni, mentre l’Italia tocca quota 121 successi nella storia della Coppa del mondo di sci alpino femminile.

