Foto da Instagram di Simon Billy

Il francese ha vinto a Vars: è campione del mondo e sfonda il precedente record di velocità

E’ il francese Simon Billy il nuovo campione del mondo e recordman di velocità sugli Sci. Sulla pista di casa, a Vars, Billy ha raggiunto oggi i 255,50 km/h, battendo i 254,958 km/h raggiunti nel 2016 da Ivan Origone sulla stessa pista.

Simone Origone si è classificato al secondo posto nel campionato del mondo realizzando il proprio record personale con 254,050 km/h (deteneva un 252, 987) che però non è bastato per battere il francese. Una vera beffa per il campione valdostano, già detentore del record dal 2006 al 2016, quando fu battuto dal fratello.Terzo posto per l’austriaco Manuel Kramer con 252,840 km/h.Medaglia d’argento anche per Valentina Greggio fra le donne con 241,880 km/h, preceduta dalla svedese Britta Backlund con 244,930. Al terzo posto la francese Clea Martinez con 234,780 km/h. Greggio mantiene il record di velocità di 247,083 stabilito sempre nel 2016 a Vars e a tutt’oggi imbattuto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata