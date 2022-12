La rimonta nella seconda manche. Sugli altri gradini del podio la svedese Sara Hector e la slovacca Petra Vlhova

Marta Bassino ha vinto il gigante del Sestriere con il tempo totale di 2’28″89, rimontando dalla seconda posizione nella seconda manche e conquistando la sua sesta vittoria in Coppa del Mondo, proprio nella sua gara di casa. Alle sue spalle per 11 centesimi la svedese Sara Hector, terza la slovacca Petra Vlhova che era in testa al termine della prima manche. Ai piedi del podio l’altra azzurra, Federica Brignone, risalita dal settimo al quarto posto nella seconda manche. Ottimo risultato anche per Asja Zenere, giunta 11esima partendo con il pettorale 46.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata