Seconda medaglia per l'azzurra in questa edizione dei Giochi, diciassettesima per l'Italia

Diciassettesima medaglia per l’Italia ai Giochi di Pechino 2022. Francesca Lollobrigida ha conquistato il bronzo nella mass start di pattinaggio di velocità. Per la pattinatrice di Frascati si tratta della seconda medaglia in queste Olimpiadi dopo l’argento nei 3000 metri. L’oro è andato all’olandese Irene Schouten davanti alla canadese Ivanie Blondin.

