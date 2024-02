Razzetti argento nei 200 farfalla, Martinenghi nei 50 rana

Ancora gare, ancora medaglie per gli azzurri a Doha, in Qatar. Si è tenuta alle 17.02 ora italiana la gara degli 800 metri stile libero, con Gregorio Paltrineri e Luca De Tullio in vasca. Paltrinieri ha chiuso la gara terzo. De Tullio ha chiuso settimo. Per Paltrinieri, che ha chiuso con il tempo di 7’42″98, si tratta della nona medaglia in una rassegna iridata.

L’azzurro, in testa alla gara dai 350 fino ai 700 metri, è stato battuto dall’irlandese Daniel Wiffen, oro in 7’40″94, e dall’australiano Elijah Winnington, che l’ha bruciato negli ultimi metri soffiandogli l’argento per appena tre centesimi.

“Peccato, ero vicino al secondo posto. Poi non cambia più di tanto fare secondo o terzo, avevo visto che lui (Winnington, ndr) stava salendo forte. Io ero un po’ ‘morto’ in fondo, mi è mancata la chiusura, però è stata una bella gara” ha detto Gregorio Paltrinieri ai microfoni di Rai Sport. “Non guardo più di tanto a medaglia sì o medaglia no, sono alla ricerca di emozioni vere, quando faccio gare del genere mi emoziono come se fosse la prima volta – ha ammesso l’azzurro – Una volta ci sarei rimasto peggio, adesso voglio solo provare quella sensazione. Mi sento veramente vivo quando parto così, in palio c’è molto di più. Mi scatta qualcosa dentro che è bellissimo e che cerco di ritrovare gara dopo gara. Oggi cercavo una bella sensazione e una bella emozione”.

Miressi in finale nei 100 sl

Alessandro Miressi si qualifica per la finale dei 100 stile libero ai mondiali di nuoto in corso a Doha, in Qatar, vincendo la propria semifinale in 47″88. Fuori invece Manuel Frigo, che chiude al quarto posto la semifinale vinta dal compagno di nazionale ma grazie al tempo di 48″25 ottiene il crono utile per ottenere il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Razzetti argento nei 200 farfalla

Alberto Razzetti ha vinto la medaglia d’argento nei 200 farfalla. L’azzurro ha nuotato in 1’54″65, cedendo solo negli ultimi metri al giapponese Tomoru Honda, oro in 1’53″88. Bronzo all’austriaco Martin Espernberger (1’55″16). Per l’Italia si tratta del primo podio di sempre in un Mondiale in questa gara, mentre per Razzetti si tratta del primo podio iridato in carriera.

Argento Martinenghi nei 50 rana

Argento anche per Martinenghi nei 50 rana. “E’ da un po’ di anni che ho voglia di vincere i 50, mi manca sempre qualche centesimo, alla fine diventerò miliardario…” dice microfoni Rai Sport Nicolò Martinenghi. “Sono contentissimo, ho fatto tanti errori, non ho preso un’ottima partenza e ho fatto un arrivo non perfetto, ma i 50 sono così, non esiste mai la gara perfetta – ha proseguito – Ho fatto una delle gare più belle di sempre nei 50, tornare a fare 26″30 mi dà molta fiducia. Ho un po’ di amaro in bocca non lo nego, speriamo di tornare a sognare l’oro in questa gara”. “Mi sentivo molto bene in acqua, anche prima della gara avevo zero ansie – ha concluso – Ero molto contento”.

L’altra finale di oggi

Siobhan Bernadette Haughey ha vinto i 200 stile libero femminili, l’altra finale di oggi. La nuotatrice di Hong Kong ha nuotato in 1’54″89, precedendo la neozelandese Erika Fairweather (1’55″77) e l’australiana Brianna Throssell (1’56″00).

Il pass olimpico per gli azzurri

Oggi intanto la staffetta 4×100 mista mixed azzurra si è guadagnata la finale, con la carta olimpica.

