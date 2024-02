L'azzurro preceduto dal giapponese Honda

Alberto Razzetti ha conquistato la medaglia d’argento nei 200 metri farfalla ai Campionati Mondiali di nuoto in corso a Doha, in Qatar. L’azzurro ha chiuso la gara in 1’54″65, preceduto dal giapponese Tomoru Honda, oro in 1’53″88. Medaglia di bronzo all’austriaco Martin Espernberger in 1’55″16.

Argento anche per Nicolò Martinenghi nei 50 rana maschili.

