Lo spagnolo dell'Aprilia ha annunciato il ritiro a fine stagione. Cadute per Martin (6°) e Morbidelli

Aleix Espargaro partirà dalla pole position nel Gran Premio di Catalunya della MotoGp. Lo spagnolo dell’Aprilia, che venerdì ha annunciato il ritiro a fine stagione, ha fissato il cronometro sull’1’38″190. Secondo il campione del Mondo della Ducati Francesco ‘Pecco’ Bagnaia staccato di soli +0.031 millesimi. Chiude la prima fila il sudafricano Brad Binder, terzo con la sua Ktm a +0.144.

In seconda fila partiranno l’emergente spagnolo Pedro Acosta su Gas Gas, quarto a +0.179, seguito dall’ottimo Fabio Di Giannantonio, quinto con la sua moto del Team VR46 a +0.210. Soltanto sesto il leader del Mondiale lo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac, a +0.211, ma vittima di una caduta nel finale. Chiudono la top ten lo spagnolo Raul Fernandez su Trackhouse, l’altro iberico Alex Rins su Yamaha, quindi l’australiano Jack Miller su Ktm e infine Franco Morbidelli sull’altra Ducati Pramac. Fuori dalla top ten Enea Bastianini sull’altra Ducati ufficiale e lo spagnolo Maverick Vinales sull’altra Aprilia. Per Aleix Espargaro è la sesta pole position in carriera, l’ottava in top class per l’Aprilia e la seconda quest’anno. È anche la 25esima pole consecutiva per una moto italiana.

Aleix Espargaro: “Mia pole position come una fiaba”

“È come una fiaba, sono molto felice”. Così Aleix Espargaro commenta ai microfoni di Sky la pole position nel GP di Catalunya della MotoGp. “Il tempo di Pecco, con la prima gomma, è stato incredibile. Nel primo giro ci sono stati tanti errori – ha spiegato lo spagnolo dell’Aprilia – invece il secondo giro è stato il migliore. Per fortuna la moto funziona bene, ho avuto un bel passo stamattina, fino a 39 basso possiamo arrivare”.

