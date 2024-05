Secondo posto per Marc Marquez, terzo Vinales

Jorge Martin, leader del motomondiale, vince la gara sprint del Gp di Francia a Le Mans, quinta prova stagionale di MotoGp. Il pilota della Ducati Pramac, partito in pole, ha preceduto Marc Marquez (Ducati del team Gresini), autore di una grande rimonta dopo essere partito dalla tredicesima casella. Terzo Maverick Vinales con l’Aprilia. A seguire Bastianini, poi Espargarò, Acosta, Di Giannantonio, Miller, Fernandez e Quartararo. Martin, alla sua vittoria numero 12 su 24 nelle sprint race, allunga in classifica generale su ‘Pecco’ Bagnaia ritiratosi dopo una manciata di giri. Il campione del mondo in carica è stato costretto a partire con la seconda moto dopo la caduta nelle qualifiche, e in partenza è subito scivolato in fondo al gruppo. Caduta per Marco Bezzecchi (Ducati VR46), secondo fino a pochi giri dalla fine. Bastianini supera in classifica Bagnaia e si porta a 28 punti da Martin.

